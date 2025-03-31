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حوادث

كان بيسرق، اعترافات المزارع قاتل نجله في الفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

أصدرت نيابة مركز أبشواي بالفيوم، قرارا بالحبس 4 أيام  لمزارع بإحدي قري المركز، تخلص من ابنه، ودفنه داخل المنزل، وبعد أن استيقظ ضميره بعد 4 أيام، سلم نفسه للأجهزة الأمنية، واعترف بجريمته، ودل علي مكان دفن الجثة، وتم استخراج الجثة ونقلها إلي مشرحة مستشفي ابشواي المركزي.

الجاني يدلي بتفاصيل مثيرة عن جريمته

كان اللواء أحمد عزت مدير امن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز ابشواي، يفيد بأن رجب عبدالقوى محمد، 42  سنة ويعمل مزارعا، قد تخلص من نجله محمد، 18  سنة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، توجهت قوة إلي منزل المتهم وتم الحفر في الموقع الذي أدلي بأوصافه، وتم استخراج الجثة  بإشراف من النيابة العامة، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي أبشواي المركزي، تحت تصرف النيابة

 وعند مواجهة الأب بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة منذ 4 أيام، وأنه لم يقصد قتل نجله، لكن كان يقصد تأديبه، بعد أن عرف عنه أن اعتاد السرقة من المنزل ومن منازل الجيران، وأثناء تأديبه ضربا لفظ أنفاسه الأخيرة عن غير قصد منه.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة أبشواي، وتمت إحالته إلي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بالصفحة التشريحية يشمل سبب وساعة وتاريخ الوفاة، كما أصدر قراره السابق بحبس المتهم 4 ايام.

 

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