رفعت فياض يكتب: القضاء ينصف الدكتور الغريب زاهر.. حكم بعودته للجنة العلمية لترقية الأساتذة بعد عامين بالمحاكم.. ورسالة خاصة لأمين المجلس الأعلى للجامعات

أخيرا ـ وبعد ما يقرب من عامين ـ قرر المجلس الأعلى للجامعات تنفيذ الحكم النهائى البات الذى أنصف القضاء الدكتور الغريب زاهر إسماعيل المقرر السابق للجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص تكنولوجيا التعليم وإعداد معلم الحاسب الآلي للدورة 14 الفترة 2025/2022 في 2022/11/1 بعد أن قررت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إعادته كمقرر للجنة العلمية بعد أن كان قد تم الإطاحة بها منها، وتنفيذ هذا الحكم صدعًا، بالحجية القاطعة لمنطوقه وأسبابه، ونزولا على قوة الأمر المقضي المقررة له.

وأكدت المحكمة أنه لا يجوز المجادلة في تنفيذ هذا الحكم أو تعطيله أو وقف تنفيذه، وكذلك تنفيذ حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر فى هذا الشأن بتاريخ 2024/2/26 بإلغاء قرار رفع اسمه وعودته مقررًا للجنة العلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات 0

وكان د. الغريب زاهر قد فوجئ برفع اسمه من مقرر اللجنة بقرار وزاري بتاريخ 3/4/2023 بعد أن قيل أن لديه جزاء إداريا، على الرغم من مرور ستة أشهر على بداية عمل اللجنة، وبدون مراجعته وسؤاله في ذلك الجزاء أو مراجعة جامعة المنصورة صاحبة موضوع الجزاء إن وجد، والتأكد من وجود جزاء فعليًا موقع عليه من عدمه.

وتقدم الغريب زاهر وقتها بعدة تظلمات إلى وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لبحث الأمر ومراجعة كافة المستندات والإجراءات المتخذة، وعليه قررت لجنة التظلمات بمراسلة رئيس جامعة المنصورة في هذا الشأن على أن يتم عرض الرد الذي سيتم إرساله من رئيس جامعة المنصورة على المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، وبالفعل جاء رد د شريف خاطر وقتها.

وأوضح أنه تم سحب الجزاء الذي استند عليه قرار المجلس برفع اسم د. الغريب زاهر نتيجة لعدم وجود مخالفةً وسحب كافة أثاره،بعد أن تقدم بتظلم لرفع الجزاء في المواعيد المطلوبة وبذلك يعتبر كأنه لم يكن، وعلى الرغم مما أقره رئيس ومجلس جامعة المنصورة إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعودة د. الغريب زاهر لمنصبه مقررًا للجنة العلمية.

فقام برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات بصفتهما وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بتاريخ 2024/2/26 بإلغاء قرار رفع اسم د الغريب وعودته مقررًا للجنة العلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات.

وتم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم إلى وزارة التعليم العالي بتاريخ 2024/5/14 وقد تم عرض الموضوع فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في نفس الشهر الذي أقرّ بإحالة الحكم إلى المستشار القانوني للمجلس، وانتهى الرأى بالمجلس إلى مخاطبة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في هذا الشأن للقضاء بكيفية تنفيذ هذا الحكم.

كما تم رفع قضية بالطعن على الحكم باسم وزير التعليم العالي، وبعد أن قامت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بدراسة الموضوع من كل جوانبه والأحكام السابقة التى صدرت بشأنه قررت إعادة د. الغريب زاهر كمقرر للجنة العلمية، وتنفيذ هذا الحكم صدعًا، بالحجية القاطعة لمنطوقه وأسبابه، ونزولا على قوة الأمر المقضي المقررة له، وأنه لا يجوز المجادلة في تنفيذه أو تعطيله أو وقف تنفيذه، وتنفيذ حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر بتاريخ 2024/2/26 بإلغاء قرار رفع اسمه وعودته مقررًا للجنة العلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات.

ونحن من جانبنا نقول: شكرا للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى حرص على تنفيذ الحكم القضائى وإنصاف د. الغريب زاهر الذى كاد أن يفقد حياته كمدا بعد الإطاحة به من اللجنة دون أسباب مقنعة، وهو ما جعل القضاء ينصفه بهذا الشكل ويرد له اعتباره بالقانون.

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