الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

القبض على شخصين متهمين بدفن شريكهما في حفرة بالهرم

جثة،فيتو
جثة،فيتو

 ألقت أجهزة البحث الجنائي القبض على شخصين متهمين بدفن شخص آخر داخل حفرة بمنزله في الهرم، عقب وفاته إثر سقوط رمال عليه عقب قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزله.

واعترف المتهمين بارتكابهما الواقعة بهدف الخوف من المسألة القانونية.

وكانت قد نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في فك طلاسم العثور على جثة شخص مبلغ بتغيبه بمنطقة الهرم.

تتبع خطوط السير ومناقشة آخر من شاهده وضعت الضباط أمام سيناريو وحيد لا ثالث له “الشخص المختفي لم يغادر منزله”.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة كلف ضباط فرقة الهرم بقيادة العقيد محمد الجوهري بتكثيف التحريات حول المترددين على منزل هذا الشخص ومراجعة سجل مكالماته الأخيرة.

تحريات الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم بينت أن صاحب المنزل اتفق مع اثنين على مباشرة أعمال الحفر بمنزله بحثًا عن الآثار وفي أثناء الحفر انهارت عليه الرمال ليقرر شريكيه دفنه خشية تعرضهما للمسائلة القانونية.

بتقنين الإجراءات ألقى ضباط المباحث القبض على المتهمين وأقرا بصحة التحريات وعللا فعلتهما "مش هيبقى موت وخراب ديار" وأحال مأمور القسم المحضر إلى النيابة العامة لحسم مسألة الجثة سواء استخراجها أو تركها مدفونة.

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اجهزة البحث الجنائي الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمنطقة الهرم

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