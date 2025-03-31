القبض على شخصين متهمين بدفن شريكهما في حفرة بالهرم

ألقت أجهزة البحث الجنائي القبض على شخصين متهمين بدفن شخص آخر داخل حفرة بمنزله في الهرم، عقب وفاته إثر سقوط رمال عليه عقب قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزله.

واعترف المتهمين بارتكابهما الواقعة بهدف الخوف من المسألة القانونية.

وكانت قد نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في فك طلاسم العثور على جثة شخص مبلغ بتغيبه بمنطقة الهرم.

تتبع خطوط السير ومناقشة آخر من شاهده وضعت الضباط أمام سيناريو وحيد لا ثالث له “الشخص المختفي لم يغادر منزله”.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة كلف ضباط فرقة الهرم بقيادة العقيد محمد الجوهري بتكثيف التحريات حول المترددين على منزل هذا الشخص ومراجعة سجل مكالماته الأخيرة.

تحريات الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم بينت أن صاحب المنزل اتفق مع اثنين على مباشرة أعمال الحفر بمنزله بحثًا عن الآثار وفي أثناء الحفر انهارت عليه الرمال ليقرر شريكيه دفنه خشية تعرضهما للمسائلة القانونية.

بتقنين الإجراءات ألقى ضباط المباحث القبض على المتهمين وأقرا بصحة التحريات وعللا فعلتهما "مش هيبقى موت وخراب ديار" وأحال مأمور القسم المحضر إلى النيابة العامة لحسم مسألة الجثة سواء استخراجها أو تركها مدفونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.