الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في اصطدام أتوبيس بسيارتين على طريق الجلالة

حادث اصطدام أتوبيس
حادث اصطدام أتوبيس بسيارتين

 لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث اصطدام أتوبيس بسيارتين على طريق "الجلالة- الزعفرانة".


كانت الأجهزة الأمنية بالسويس تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بطريق  الجلالة.

وبالانتقال والفحص تبين أن أتوبيس  اصطدم بسيارتين خلال توقفهما أمام جبل العليان بعد جامعة الجلالة، أعلى مدينة الجلالة اتجاه نفق أبوالدرج.

وتسبب الحادث في وفاة شخص، بموقع الحادث بينما أصيب 3 آخرين  إصابات متفاوتة، ونقلهم رجال الإسعاف إلى مجمع طبي السويس.


وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق الاتوبيس وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية الزعفرانة جامعة الجلالة حادث اصطدام حادث مروري طريق الجلالة مدينة الجلالة

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