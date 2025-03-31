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حوادث

أب ينهي حياة نجله ويدفنه داخل منزله في الفيوم ويسلم نفسه بعد 4 أيام

أب ينهي حياة نجله
أب ينهي حياة نجله ويدفنه داخل منزله في الفيوم ويسلم نفسه

تخلص أب بإحدي قري الفيوم، من ابنه، ودفنه داخل المنزل، وبعد أن استيقظ ضميره بعد 4 أيام، سلم نفسه للأجهزة الأمنية، واعترف بجريمته، ودل علي مكان دفن الجثة، وتم استخراج الجثة ونقلها إلي مشرحة مستشفي أبشواي المركزي.

تفاصيل مقتل شاب علي والده

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز أبشواي، يفيد بأن أحد المزارعين تقدم إلي وحدة البحث الجنائي بالمركز، مدعيا أنه تخلص من نجله ودفنه داخل المنزل، وأدلي بتفاصيل مكان دفن الجثة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، توجهت قوة إلي منزل المتهم وتم الحفر في الموقع الذي أدلي بأوصافه، وتم استخراج الجثة بإشراف من النيابة العامة، وتم نقل الجثة الي مشرحة. مستشفي أبشواي المركزي، تحت تصرف النيابة.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة أبشواي، وتمت إحالته الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بالصفحة التشريحية يشمل سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وتولي التحقيق.

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