فصل الكهرباء وحطم الكاميرات، حجز المتهم بالتعدي على سيدة بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحجز المتهم بالتعدي على سيدة ٢٤ ساعة على ذمة التحريات، بعد فصل الكهرباء عن الشقة محل سكنها بأحد العقارات، وتحطيم كاميرات المراقبة المتواجدة أمام شقتها، والتعدى عليها وتهديدها بإلحاق الأذى بها.

تضرر سيدة من أحد الأشخاص بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بفصل الكهرباء عن الشقة محل سكنها بأحد العقارات، وتحطيم كاميرات المراقبة المتواجدة أمام شقتها، والتعدى عليها وتهديدها بإلحاق الأذى بها.



بالفحص تبين ورود بلاغ من القائمة بالنشر وشقيقتها بتضررهما من المشكو فى حقه لقيامه بالتعدى عليهما بالسب والشتم ومنعهما من تركيب كاميرات المراقبة أمام باب الشقة محل سكنهما، وقيامه بفصل الكهرباء عن شقتهما وكذا تحطيم كاميرات المراقبة المتواجدة أمام باب الشقة مستخدمًا (عصا خشبية).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه نجل مالك العقار محل الواقعة- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة،، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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