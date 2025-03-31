الإثنين 31 مارس 2025
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خارج الحدود

استقالة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي

 

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قدم استقالته من حكومة بينيامين نتنياهو دون ذكر مزيد من التفاصيل.

إكسيوس: الاحتلال يوسع عملياته في غزة للاستحواذ على 25% من القطاع خلال أسبوعين

نقلت صحيفة أكسيوس عن مسئول إسرائيلي، قوله: إن جيش الاحتلال سيوسع عمليته البرية في قطاع غزة لاحتلال 25% من القطاع خلال أسبوعين أو ثلاثة.

جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة عسكرية قرب نيريم بغلاف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن سقوط طائرة عسكرية قرب نيريم، بغلاف غزة نتيجة خلل فني، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

10 شهداء بينهم أطفال بقصف للاحتلال شرق مدينة غزة

استشهد 10 فلسطينيين، بينهم أطفال، في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا بشارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة.

القسام تعلن تفجير دبابة للاحتلال شرق خان يونس

أعلنت كتائب عز الدين القسام أن مقاتليها فجروا أول أمس دبابة صهيونية بعبوة قرب الخط الفاصل وقصفوا المكان بقذائف الهاون شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

صحة غزة: استشهاد وإصابة 242 فلسطينيا في أول أيام عيد الفطر

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، استشهاد 53 فلسطينيا وإصابة 189 آخرين في اليوم الأول من عيد الفطر.

جيش الاحتلال يوجه إنذارا لإخلاء مناطق في رفح الفلسطينية

وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سكان عدة أحياء في مدينة رفح الفلسطينية من عودة قواته للقتال بشدة ودعاهم للانتقال بشكل فوري إلى منطقة المواصي بغزة.

نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد: "مستعدون للحوار بشأن المرحلة النهائية للحرب التي يتم بموجبها نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة".

وأضاف نتنياهو : “نريد ضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وتطبيق خطة ترامب للهجرة”.

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وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بتسلئيل سموتريتش بينيامين نتنياهو قطاع غزة

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