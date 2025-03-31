محافظ الإسماعيلية يستقبل المهنئين بعيد الفطر بالديوان العام (فيديو وصور)

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المُبارك، المهنئين بعيد الفطر المُبارك بمقر ديوان عام المحافظة (قاعة عبد الله غبارة).

أبرز الحضور خلال مراسم الاستقبال

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية.

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

آباء وكهنة الكنائس يقدمون التهنئة

وكان في مقدمة المهنئين للمحافظ، الآباء الكهنة ممثلو مطرانية الأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

كما شارك بالحضور لتقديم التهنئة بالعيد قيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء الثلاثة، وكلاء الوزارة، مديري عموم المديريات، ممثلي بيت العائلة المصرية وعدد من القيادات التنفيذية.

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

لحمة الشعب المصري

وخلال استقبال المهنئين، أكد محافظ الإسماعيلية على أن المصريين دائمًا نسيج واحد، خاصة في الأعياد، مقدمًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ مهنئًا كافة مواطني الإسماعيلية بالعيد، ومتمنيًا أن يديم الله علينا الأعياد والمحبة، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية".

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

وأكد ممثلي الأوقاف والأزهر الشريف خلال تهنئتهم على وحدة وقوة نسيج الشعب المصري، والذي يظهر معدنه دائمًا في الشدائد، وتلاحمه ووحدة صفه في الأعياد.

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

كما ألقى ممثلو الدين المسيحي كلمات أكدوا خلالها على وحدة الشعب المصري، مقدمين التهنئة بعيد الفطر المبارك لمواطني الإسماعيلية جميعًا.

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