الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل المهنئين بعيد الفطر بالديوان العام (فيديو وصور)

جانب من مراسم الاستقبال،
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المُبارك، المهنئين بعيد الفطر المُبارك بمقر ديوان عام المحافظة (قاعة عبد الله غبارة). 

توزيع الهدايا على المواطنين والأطفال بمحافظة الإسماعيلية (صور)

وكيل أوقاف الإسماعيلية يتابع تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2025 (صور)

أبرز الحضور خلال مراسم الاستقبال 

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية.

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

آباء وكهنة الكنائس يقدمون التهنئة 

وكان في مقدمة المهنئين للمحافظ، الآباء الكهنة ممثلو مطرانية الأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.  

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

كما شارك بالحضور لتقديم التهنئة بالعيد قيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء الثلاثة، وكلاء الوزارة، مديري عموم المديريات، ممثلي بيت العائلة المصرية وعدد من القيادات التنفيذية. 

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

لحمة الشعب المصري 

وخلال استقبال المهنئين، أكد محافظ الإسماعيلية على أن المصريين دائمًا نسيج واحد، خاصة في الأعياد، مقدمًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ مهنئًا كافة مواطني الإسماعيلية بالعيد، ومتمنيًا أن يديم الله علينا الأعياد والمحبة، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية".

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

وأكد ممثلي الأوقاف والأزهر الشريف خلال تهنئتهم على وحدة وقوة نسيج الشعب المصري، والذي يظهر معدنه دائمًا في الشدائد، وتلاحمه ووحدة صفه في الأعياد.

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

كما ألقى ممثلو الدين المسيحي كلمات أكدوا خلالها على وحدة الشعب المصري، مقدمين التهنئة بعيد الفطر المبارك لمواطني الإسماعيلية جميعًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية عيد الفطر المبارك المهنئين بالعيد

مواد متعلقة

توزيع الهدايا على المواطنين والأطفال بمحافظة الإسماعيلية (صور)

لا للتهجير الأرض أرض فلسطين، المصلون بالإسماعيلية يدعمون سكان غزة (صور وفيديو)

مناقشة النص المسرحي وفنيات الديكور المسرحي ضمن مشروع ابدأ حلمك بالإسماعيلية (صور)

وكيل أوقاف الإسماعيلية يتابع تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2025 (صور)

الأكثر قراءة

وزير المالية يعلن موعد زيادة أجور العاملين بالدولة

ترتيب الدوري المصري بعد قرار رابطة الأندية تعديل عقوبات مباراة القمة 130

اختلاط النساء بالرجال، شاهد صلاة عيد الفطر 2025 في ساحة مصطفى محمود (فيديو وصور)

سامح حسين وعبد الستار صبري الأبرز، نجوم الفن والرياضة يشاركون أبناء الشهداء فرحة العيد بحضور السيسي

وفاة زوجة الراحل محمود الجوهري، وهذا موعد صلاة الجنازة

إتمام العبادة والطاعة في رمضان.. تعرف على أهمية عيد الفطر المبارك وعدد أيامه؟

منها الصلاة خارج المسجد، تعرف على سنن وآداب عيد الفطر المبارك

أرسنال يبحث عن فوز غائب أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

منوعات

المزيد

إقبال كثيف على حديقة الأزهر من مختلف الجنسيات احتفالا بالعيد

دراسة تكشف آلية عمل الزبادي في محاربة أخطر أنواع سرطان القولون

كيم سوهيون يدافع عن نفسه بالدموع بعد شائعات مواعدته للراحلة كيم ساي رون (فيديو)

ملاهي شوارع المعادي تجذب الأطفال في أول أيام عيد الفطر (صور )

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في أول أيام عيد الفطر

هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تضرب طقس أول أيام عيد الفطر

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق يسجل 140 ألف جنيه للطن

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

إتمام العبادة والطاعة في رمضان.. تعرف على أهمية عيد الفطر المبارك وعدد أيامه؟

منها الصلاة خارج المسجد، تعرف على سنن وآداب عيد الفطر المبارك

سبب تسمية عيد الفطر المبارك بهذا الاسم وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية