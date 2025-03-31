محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء دور الرعاية (صور)

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مسئولي المحافظة والتضامن الاجتماعي بضرورة توفير كافة احتياجات الأطفال نزلاء دور الرعاية والحضانة الإيوائية، وإدخال السرور عليهم، خاصة في أيام عيد الفطر المبارك، والحرص على قضاء وقت طويل معهم ومشاركتهم احتفالهم بالعيد.







محافظ الإسماعيلية يشارك أطفال دور الرعاية الاحتفال بالعيد

وشارك اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، أول أيام عيد الفطر المُبارك أطفال دار الرحمة لرعاية البنين والفتيات والحضانة الإيوائية احتفالهم بعيد الفطر المبارك، حيث هنأهم بعيد الفطر المبارك.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

احتفالية للأطفال أبناء دور الرعاية

وأقامت محافظة الإسماعيلية احتفالا لأبناء دور الرعاية بنادي وشاطئ الفيروز بطريق عمارة السياحي، وذلك بناء على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

جانب من الاحتفال، فيتو



أبرز الحضور خلال فعاليات الاحتفالية

وشهد الاحتفالية كل من اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وعدد من وكلاء الوزارة مديري المديريات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو



وعقب تناول وجبة الإفطار، قدم المحافظ العيدية والحلوى والشكولاتة للأطفال المتواجدين.

جانب من الاحتفال، فيتو

وأشارت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، الى أن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد وجه بتنظيم يوم ترفيهي للأطفال، بشاطئ ونادي الفيروز على بحيرة التمساح، وتلبية كافة طلباتهم بشكل عاجل وفوري.

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