صحة الإسماعيلية تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر (صور)

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية التابعة للمديرية، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدة انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ برئاسة مدير المديرية على مدار الساعة لضمان تقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى.

صحة الإسماعيلية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الفطر

وأوضحت وكيل وزارة الصحة الإسماعيلية أنه تم منع الإجازات لمديري المستشفيات، والتأكيد على تواجدهم في مواقعهم لضمان الجاهزية التامة خلال فترة العيد، كما تم تشكيل فرق مرور ميدانية من الإدارات الفنية لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الصحية داخل المستشفيات.

مضاعفة عدد الأطباء النوباتجيين

وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية إلى أنه تم مضاعفة عدد الأطباء النوباتجيين في جميع التخصصات داخل أقسام الطوارئ، إلى جانب التأكد من توافر أطباء وفنيي المعامل والأشعة على مدار الساعة، مع وضع خطة لاستدعاء الفرق الطبية في حالة حدوث أي طوارئ تستدعي تدخلًا فوريًا.

توفير أكياس الدم ومشتقاتها

كما أكدت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية على توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وضمان توافر أكياس الدم ومشتقاتها بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي بالمحافظة، فضلًا عن المتابعة المستمرة لسير العمل داخل العيادات الخارجية في الفترات الصباحية والمسائية لضمان تقديم الخدمة الطبية بكفاءة.

الإجراءات الوقائية

أوضحت أنه تم إخطار إدارة الطب الوقائي لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي حالات طارئة، مع رفع درجة الاستعداد بالغرفة الوقائية لمتابعة حالات الاشتباه في التسمم الغذائي خلال فترة العيد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار أي أمراض معدية.

وأضافت أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات طبية طارئة، مع توجيه التعليمات المشددة بحسن معاملة المرضى والتعامل الفوري مع أي حالات تستدعي تدخلًا عاجلًا، والإبلاغ عن أي حوادث أو حالات تسمم فور وقوعها.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين غرفة الأزمات بالمديرية والجهات المعنية بالمحافظة، بما في ذلك الشبكة الوطنية للطوارئ، لضمان سرعة التواصل والاستجابة لأي حوادث، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين أثناء حملات المرور الميدانية.

واختتمت وكيل وزارة الصحة تصريحها بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ خطة الطوارئ الصحية بكفاءة، وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين خلال فترة العيد.

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