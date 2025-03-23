الأحد 23 مارس 2025
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إصدار المجلة الطلابية الأولى لكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فيتو

شهدت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية انطلاق العدد الأول من المجلة الطلابية لكلية الصيدلة "Pharma Zone", التي تأتي كمنصة علمية وإبداعية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي داخل الكلية. وتعكس المجلة روح الابتكار لدى الطلاب، حيث تتناول موضوعات متنوعة تشمل الأدوية، والبحث العلمي، والنصائح الدراسية، بالإضافة إلى مقالات أدبية وفنية. 

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اهتمام الجامعة بتوفير بيئة داعمة للتعليم 

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن إطلاق هذه المجلة يعكس اهتمام الجامعة بتوفير بيئة داعمة للإبداع الطلابي.  

 

اشادة بجهود الطلاب القائمين على المجلة 

وأشاد بجهود الطلاب القائمين على المجلة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا مشرفًا للعمل الجماعي، وتسهم في تنمية مهارات البحث والكتابة والتفكير النقدي لديهم.

 

أضافة جديدة لجامعة الإسماعيلية 

من جانبه، أوضح الدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة القناة للشئون الأكاديمية، أن المجلة تعد إضافة مهمة للحياة الطلابية، حيث تتيح للطلاب فرصة مشاركة أفكارهم وتجاربهم العلمية والمهنية، مما يعزز من روح الابتكار والتميز داخل الكلية. 

 

 وأكد أن الجامعة تدعم هذه المبادرات التي تسهم في رفع مستوى الوعي الأكاديمي والثقافي بين الطلاب. 

 

كما أشارت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، إلى أن "Pharma Zone" تمثل خطوة رائدة في دمج المعرفة الصيدلانية بالإعلام التفاعلي، حيث توفر للطلاب مساحة للتعبير عن اهتماماتهم العلمية والثقافية بأسلوب مبتكر. 

 

 وأضافت أن المجلة تسلط الضوء على الأبحاث الحديثة، والمقابلات مع أعضاء هيئة التدريس، مما يسهم في تنمية الفكر النقدي لدى الطلاب. 

 

كما أعرب الدكتور تامر حسنين، منسق برامج كلية الصيدلة ورئيس تحرير المجلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة، عن فخره بإصدار العدد الأول، مؤكدًا أن المجلة جاءت نتيجة جهد مشترك من الطلاب الذين عملوا على تقديم محتوى متنوع يجمع بين المعلومات العلمية واللمسات الإبداعية. 

 

وأوضح أن المجلة تضم عدة أقسام، من بينها قسم الأدوية، وقسم النصائح الأكاديمية، والمقابلات الشخصية، بالإضافة إلى القسم الأدبي والفني، مما يجعلها تجربة متكاملة تلبي تطلعات جميع الطلاب.

 

ويعد إصدار "Pharma Zone" خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة الطلابية في الأنشطة الثقافية والعلمية، حيث تهدف المجلة إلى أن تكون منصة للحوار والتعلم والإبداع. ومع انطلاق العدد الأول، يطمح القائمون عليها إلى أن تصبح مصدرًا مستدامًا للإلهام والمعرفة، تعكس شغف طلاب كلية الصيدلة وتميزهم الأكاديمي والمجتمعي.

 

 

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