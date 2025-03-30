فوائد الرنجة، تحمى من الاكتئاب وتقوى الذاكرة

فوائد الرنجة، الرنجة من الأسماك الشهيرة على مستوى العالم وعادة تقدم مدخنة ويعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز.

وفوائد الرنجة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية وهى تعتبر من أكلات عيد الفطر المبارك فى مصر والوطن العربي، كمظهر من مظاهر الاحتفال.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الرنجة من الأطعمة الشعبية التي يُقبل عليها الكثيرون، خصوصًا في المناسبات مثل عيد شم النسيم في مصر، وهي نوع من الأسماك الزيتية التي يتم حفظها وتمليحها بطرق تقليدية، وتُعرف بطعمها المميز وقدرتها على البقاء لفترات طويلة دون أن تفسد، وإلى جانب مذاقها، تتمتع الرنجة بعدد من الفوائد الصحية التي تجعلها إضافة مهمة للنظام الغذائي إذا تم تناولها بشكل معتدل.

فوائد الرنجة للصحة

فوائد الرنجة للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الرنجة التى تدفعنا لتناولها:-

مصدر غني بالبروتين، ومن أول وأهم فائدة للرنجة أنها مصدر ممتاز للبروتين الحيواني عالي الجودة، والبروتين ضروري لبناء العضلات والأنسجة، ويساعد على إصلاح الخلايا ودعم الجهاز المناعي، حيث تحتوي كل 100 جرام من الرنجة على كمية جيدة من البروتين، مما يجعلها خيار مناسب لمن يبحث عن بدائل مغذية للحوم الحمراء.

غنية بالأحماض الدهنية اوميجا 3، حيث تحتوي الرنجة على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وخاصة "أوميجا 3"، وهي دهون صحية تلعب دورا مهما في تحسين صحة القلب، تقليل الالتهابات، وتنشيط وظائف الدماغ.

كما تساهم اوميجا 3 في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

تعزيز صحة الدماغ، والدهون الصحية الموجودة في الرنجة، خصوصًا اوميجا 3، تساعد في دعم وظائف الدماغ، وقد أظهرت بعض الدراسات أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والاكتئاب.

تناول الرنجة بشكل معتدل قد يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز.

مصدر للفيتامينات والمعادن، والرنجة غنية بفيتامين D الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام والأسنان.

تحتوي على فيتامين B12 المهم لتكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الجهاز العصبي.

تحتوي الرنجة على معادن مهمة مثل الحديد، الفوسفور، السيلينيوم، واليود، وهي ضرورية لصحة الجسم بشكل عام.

محاذير تناول الرنجة

وتابع، أنه على الرغم من فوائدها، يجب توخي الحذر عند تناول الرنجة، خاصة أنها غالبا ما تكون شديدة الملوحة، وبالتالى الإفراط في تناولها قد يسبب ارتفاع ضغط الدم أو احتباس السوائل في الجسم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو القلب، لذا ينصح بشرب كميات كافية من الماء بعد تناولها، وعدم الإكثار منها في الوجبة الواحدة.

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