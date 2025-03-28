غلق وتشميع 21 محلا تجاريا مخالفا في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 25 لحملة إزالة التعديات، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

إغلاق وتشميع عدد من العقارات

وأغلقت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية 21 محلا بعد تحويلها من الاستخدام السكني للتجاري دون ترخيص وإدارة المحال بدون ترخيص، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25، والتي نُفذت بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، نائبة رئيس الحي، مديرة الإدارة الهندسية بالحي، وقوات إنفاذ القانون.



جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وأسفرت الحملة عن إغلاق "تشميع" 21 حالة للتحويل من الاستخدام السكني للتجاري دون ترخيص وإدارة المحال بدون ترخيص، من بينها 5 حالات لمعارض سيارات.

تنفيذ عدد من قرارت الإزالة

كما تم تنفيذ 10 قرارات إزالة، إضافة إلى 3 إزالات فورية لتعدٍّ على رصيف المشاة بعمل مطلع.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وفى نفس السياق تم رفع 25 إشغال بمعرفة الحي، ومراجعة تراخيص 6 أكشاك، وإزالة 35 إشغال بمعرفة أصحابها، والتحفظ على 6 ستاند عرض، 5 طاولات و40 كرسيا.

توجيهات بالالتزام بالبرنامج الزمني

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.





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