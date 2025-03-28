الجمعة 28 مارس 2025
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محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تهنئ العاملين بعيد الفطر المبارك (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

قامت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بجولة بمقر ديوان عام مديرية الصحة، لتوجيه التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك،حيث قامت بالمرور وتحية جميع العاملين بمختلف إدارات ديوان المديرية. 

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تقديم كافة أشكال الدعم 

وأبدى العاملين بديوان المديرية سعادتهم بتلك اللفتة الطيبة ومدهم بالروح الإيجابية، فيما أشادت الدكتورة ريم مصطفى بجهود جميع العاملين خلال الفترة السابقة، مؤكدة على تقديم كافة أشكال الدعم ومشددةً على أهمية الالتزام وتكاتف الجميع وبذل المزيد من الجهد لتطوير منظومة العمل بالمديري. 

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية 

وفى سياق متصل،أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية التابعة للمديرية، استعدادًا لإستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدة انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ برئاسة مدير المديرية على مدار الساعة لضمان تقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

منع الإجازات لمديري المستشفيات 

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أنه تم منع الإجازات لمديري المستشفيات، والتأكيد على تواجدهم في مواقعهم لضمان الجاهزية التامة خلال فترة العيد، كما تم تشكيل فرق مرور ميدانية من الإدارات الفنية لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الصحية داخل المستشفيات.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

مضاعفة عدد من الأطباء النوباتجيين 

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة فى محافظة الإسماعيلية إلى أنه تم مضاعفة عدد الأطباء النوباتجيين في جميع التخصصات داخل أقسام الطوارئ، إلى جانب التأكد من توافر أطباء وفنيي المعامل والأشعة على مدار الساعة، مع وضع خطة لاستدعاء الفرق الطبية في حالة حدوث أي طوارئ تستدعي تدخلًا فوريًا.

كما أكدت وكيل وزارة الصحة على توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وضمان توافر أكياس الدم ومشتقاتها بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي بالمحافظة، فضلًا عن المتابعة المستمرة لسير العمل داخل العيادات الخارجية في الفترات الصباحية والمسائية لضمان تقديم الخدمة الطبية بكفاءة.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

الإجراءات الوقائية 

أوضحت أنه تم إخطار إدارة الطب الوقائي لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي حالات طارئة، مع رفع درجة الاستعداد بالغرفة الوقائية لمتابعة حالات الاشتباه في التسمم الغذائي خلال فترة العيد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار أي أمراض معدية.

وأضافت أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات طبية طارئة، مع توجيه التعليمات المشددة بحسن معاملة المرضى والتعامل الفوري مع أي حالات تستدعي تدخلًا عاجلًا، والإبلاغ عن أي حوادث أو حالات تسمم فور وقوعها.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين غرفة الأزمات بالمديرية والجهات المعنية بالمحافظة، بما في ذلك الشبكة الوطنية للطوارئ، لضمان سرعة التواصل والاستجابة لأي حوادث، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين أثناء حملات المرور الميدانية.

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