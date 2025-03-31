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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب أول أيام عيد الفطر وهذا العيار يسجل 5057 جنيها

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب، شهد  سعر جرام الذهب ارتفاعا بنحو 20 جنيها، في بداية حركة تعاملات اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة. 

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الذهب  

 

سعر جرام الذهب  عيار 24 

 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5057 جنيهات “للبيع“.

سعر جرام الذهب  عيار 21

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4425 جنيهًا “للبيع”. 

سعر جرام الذهب  عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3792 جنيهًا “للبيع”.

 

سعر جرام الذهب  عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14، سجل 2950 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب  عيار 12

سعر جرام الذهب  عيار 12، سجل 2530 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب  عيار 9

سعر جرام الذهب  عيار 9، سجل 1895 جنيهًا “للبيع”.

سعر الجنيه الذهب 

 سعر الجنيه الذهب سجل 35400 جنيه “للبيع”.

 

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الذهب  

حركة أسعار الذهب حول العالم 

ارتفعت  أسعار الذهب حول العالم إلى مستويات قياسية جديدة امس وذلك بعد أن تسببت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب في زيادة المخاوف من تصاعد الحرب التجارية العالمية، ودفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن عن طريق الاستثمار في الذهب.

الأونصة تسجل هذا لرقم عالميا 

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3086 دولارا للأونصة وكان قد افتتح التداولات عند 3056 دولارا للأونصة ليتداول حاليًا عند المستوى 3072 دولارا للأونصة، كما حقق الذهب مكاسب قوية خلال شهر مارس مستفيدًا من تراجع شهية المخاطرة مع قلق الأسواق من رسوم ترامب الجمركية وخطر الركود الاقتصادي الأمريكي. 

أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية

 ساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار فى غزة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، حيث تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على السيارات هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب خلال الجلستين الماضيتين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي  أن رسومه الجمركية البالغة 25% ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يعلن ترامب عن رسوم جمركية متبادلة ضد عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في نفس التاريخ، ويشكل نطاق هذه الرسوم وتأثيرها المحتمل نقطة رئيسية من عدم اليقين في الأسواق.
 

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الاونصة 

 

4 عوامل تؤثر في أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

  • السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.
  • سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًّا.
  • العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.

نصائح للاستثمار في الذهب

  • تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.
  • استثمر في  سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.
  • لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.
  • احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.

جدير بالذكر أن الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًّا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.

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الذهب  

صناديق الاستثمار في الذهب


جدير بالذكر صناديق الاستثمار العالمية فى الذهب أظهرت ارتفاعات كبيرة في التدفقات النقدية إليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن في ظل المخاوف من التعريفات الجمركية الأمريكية وأثرها على أسواق التجارة العالمية، حيث أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع حاد في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة في الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير الماضى من العام الجارى، كما سجلت التدفقات الداخلة إلى الصناديق 52.4 طن ذهب بالتوازي مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية جديدة وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس 2020.
هذه القفزة في التدفقات إلى صناديق الذهب كانت بقيادة صناديق أمريكا الشمالية التي سجلت تدفقات بمقدار 48.8 طن ذهب وارتفعت الصناديق في آسيا بمقدار 7.2 طن بينما شهدت صناديق أوروبا خروج تدفقات بمقدار 3.9 طن ذهب.

 

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