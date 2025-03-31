عادات غذائية خاطئة ابتعد عنها أول أيام عيد الفطر

تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بعيد الفطر المبارك حيث الكحك والرنجة والفسيخ وهى من أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد.

وتكثر الشكوى بمشاكل الجهاز الهضمي بسبب تغيير النظام الغذائي حيث اعتادت المعدة على الصيام لمدة شهر كامل ما يسبب اضطرابات المعدة.

عادات غذائية خاطئة ابتعد عنها فى العيد

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن عيد الفطر فرصة للاحتفال بعد شهر من الصيام، ولكن هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التي قد تؤثر على الجهاز الهضمي، منها:-

الإفراط في تناول الحلويات

تكثر الحلويات في العيد، مثل الكعك والبسكويت، ولكن الإفراط فيها يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في السكر بالدم وزيادة الوزن، لذا حاول تناولها باعتدال واختر البدائل الصحية مثل الفواكه.

تكثر الحلويات في العيد، مثل الكعك والبسكويت، ولكن الإفراط فيها يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في السكر بالدم وزيادة الوزن، لذا حاول تناولها باعتدال واختر البدائل الصحية مثل الفواكه. تناول الرنجة والفسيخ على الإفطار

بعد شهر من الصيام، حيث يكون الجهاز الهضمي حساسًا، وبالتالى فإن تناول وجبة غنية بالدهون والأملاح فور الاستيقاظ قد يسبب عسر الهضم والانتفاخ، لذا يفضل البدء بوجبة خفيفة مثل التمر والزبادي.

مشاكل المعدة

الإكثار من المشروبات الغازية، ويلجأ البعض إلى المشروبات الغازية لتعزيز الهضم، لكنها في الواقع تؤدي إلى اضطرابات معوية وزيادة الوزن بسبب محتواها العالي من السكر، لذا يجب استبدلها بالماء أو العصائر الطبيعية.

عدم شرب كمية كافية من الماء، وقد ينسى البعض شرب الماء بانتظام بعد رمضان، مما يؤدي إلى الجفاف والإرهاق، لذا يجب الحرص على شرب 8 أكواب من الماء يوميا.

الإكثار من اللحوم والمأكولات الدسمة، وتناول اللحوم بكثرة قد يؤدي إلى مشاكل هضمية وزيادة نسبة الكوليسترول، لذا حاول تقليل الكمية وتناول اللحوم المشوية بدلًا من المقلية.

إهمال تناول الخضروات والفواكه، والخضروات والفواكه ضرورية لتعويض الفيتامينات والمعادن المفقودة، كما أنها تحسن عملية الهضم وتقلل من تأثير الوجبات الدسمة.

عدم تنظيم الوجبات، ويؤدي تناول الطعام بشكل عشوائي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن، لذا حاول الحفاظ على مواعيد ثابتة للوجبات وتجنب الأكل المتأخر ليلًا.

وأضاف خليل، أنه يجب تناول الطعام ببطء لمساعدة الجهاز الهضمي، وممارسة المشي بعد الوجبات لتحسين الهضم، مع تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة قدر الإمكان، والحرص على تناول وجبة فطور خفيفة ومتوازنة.

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