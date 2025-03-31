المساجد كاملة العدد، 7 صور ترصد مشهد مهيب لصلاة عيد الفطر بالقليوبية (صور)

رصدت عدسة “فيتو” لقطات من صلاة عيد الفطر المبارك بالقليوبية والتي تدعو للبهجة والفرحة.

ساحات عيد الفطر بالقليوبية

وأعلن الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك، وبدء تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية، حيث جرى تجهيز 453 ساحة رئيسية في المراكز والمدن، استعدادا لصلاة عيد الفطر بها، إذ قامت المديرية بتجهيز الساحات المختلفة بجانب إعلان الطوارئ في كل مساجد المديرية في مختلف الإدارات التي يقام بها صلاة الجمعة أسبوعيا من أجل أداء صلاة العيد بها، وعددها يقارب 2000 مسجد على مستوى المحافظة.

لقطات من صلاة الفطر بالقليوبية، فبتو

لقطات من صلاة الفطر بالقليوبية، فبتو

لقطات من صلاة الفطر بالقليوبية، فبتو

لقطات من صلاة الفطر بالقليوبية، فبتو

لقطات من صلاة الفطر بالقليوبية، فبتو

لقطات من صلاة الفطر بالقليوبية، فبتو

لقطات من صلاة الفطر بالقليوبية، فبتو

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