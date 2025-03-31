4 أطعمة يجب عدم الإفراط فيها في العيد لمنع عسر الهضم

حذرت وزارة الصحة من 4 أطعمة يجب عدم الإفراط في تناولها لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي.

وقالت وزارة الصحة إن هذه الأطعمة تشمل:

1. الحلويات.

2. الدهون الحيوانية.

3. المشروبات الغازية.

4. الوجبات الكبيرة.

كانت وزارة الصحة وجهت عددًا من النصائح والإرشادات للممارسة غذائية صحية أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تعد الممارسات الصحية خلال الأعياد ضرورة للحفاظ على التوازن بين الاستمتاع بالمناسبة والاهتمام بالصحة، خاصة مع وفرة الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية خلال المناسبة وقلة الحركة.

وأكدت أهمية تناول وجبة فطور صحية خفيفة قبل الذهاب للزيارات، مع ضرورة الاعتدال في تناول الحلويات، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية قدر الإمكان، وشرب الماء بكثرة لتعزيز الهضم وتقليل الرغبة في تناول الحلويات بكثرة.

وأوضحت، أنه يُفضل تجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وكذلك الاعتدال في تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشاي، والاهتمام بالمشروبات الطبيعية.

وفيما يخص العادات الغذائية خلال الأعياد والمواسم، نوهت وزارة الصحة إلى أن الخيار الأفضل هو تناول المشويات أو الأطعمة المطهية بطريقة صحية، وفي حال الرغبة في تناول الأسماك المملحة يرجى اختيارها بعناية، والتأكد من شرائها من مصدر موثوق لضمان سلامتها، مع تناول كميات معتدلة، حيث إن الإفراط في تناول الأسماك المملحة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل.

أهمية تقليل نسبة الملح قدر الإمكان

وشددت على أهمية تقليل نسبة الملح قدر الإمكان، كما أن إضافة الليمون والخل إلى الأسماك يساعد في قتل بعض البكتيريا والتقليل من حدة الملوحة.

وأشار إلى أهمية تناول الخضراوات بجانب الأسماك المملحة، وفي حال الشعور بأي أعراض مرضية مثل الغثيان، القيء، الإسهال، أو ارتفاع درجة الحرارة، يجب التوجه لأقرب مستشفى على الفور.

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