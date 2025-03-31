الأهلي والهلال صدام متكرر بدوري أبطال إفريقيا، تفوق أهلاوي على كل المستويات، الأحمر لا يعرف الخسارة علي ملعبه أمام الفريق السوداني،حسين الشحات الهداف التاريخي لهمواجهات الفريقين

يشهد ستاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء المقبل مواجهة قوية بين النادي الأهلي أمام نظيره فريق الهلال السوداني في المباراة المقرر أن تجمع بينهم ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد مباراة النادي الأهلي والهلال السوداني واحدة من المواجهات ذات الطابع الخاص، لما يلغب عليها من حماس وتنافسية كبير داخل الملعب وخارجة، بخلاف أنها أصبحت صدام متكرر بين الفريقين في دوري أبطال إفريقيا خاصة في النسخ الأخيرة من البطولة.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة العديد من المعلومات عن مواجهات الفريقين قبل المواجهة المرتقبة بينهم يوم الثلاثاء المقبل.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني

لعب الأهلي والهلال السوداني اثنتي عشرة مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في دوري الأبطال الموسم قبل الماضي 2022-2023، ففي دور المجموعات فاز الهلال ذهابًا بملعبه في مدينة أم درمان بهدف للا شيء، وفي لقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثة أهداف للا شيء أحرز محمود كهربا هدفًا وحسين الشحات هدفين.

فاز الأهلي في خمس مباريات وفاز الهلال في ثلاث مباريات وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي أحد عشر هدفًا وتلقت شباكه سبعة أهداف.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال في القاهرة

خلال تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني، تواجه الفريقان في القاهرة 6 مرات، نجح خلالها الأحمر في الفوز بـ 5 مباريات، بينما حضر التعادل في مواجهة وحيدة.

هداف مواجهات الأهلي والهلال

وخلال مواجهات الفريقين نجح لاعبو النادي الأهلي في تسجيل 11 هدفا، فيما أحرز فريق الهلال 7 أهداف.

ويتربع حسين الشحات نجم النادي الأهلي علي رأس قائمة هدافي مواجهات المارد الأحمر والهلال السوداني برصيد 4 أهداف.

القيمة التسويقية لـ الأهلي والهلال السوداني

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما تصل القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو.

وذالك يعني أن النادي الأهلي يتفوق على نظيره الهلال في القيمة التسويقية بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة).

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول).

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثان).

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع).

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو).

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).

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