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الشيكولاتة بـ 130جنيهًا والسوداني بـ 50، إقبال على شراء حلوى العيد بطنطا (فيديو)

الشيكولاتة بـ 130
الشيكولاتة بـ 130 جنيهًا والسوداني بـ 50 جنيهًا..إقبال على ش

 تشهد أسواق مدينة طنطا حركة بيع نشطة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث يتزايد الإقبال على شراء حلوى العيد، وخاصة الشيكولاتة والمكسرات.

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وتتنوع الأسعار هنا في محافظة الغربية وفقًا للجودة والنوع، إذ تبدأ أسعار الشيكولاتة الفاخرة من 130 جنيهًا للكيلو وحتي 800 جنيه، بينما يصل سعر السوداني إلى 50 جنيهًا للكيلو، وسط تنوع كبير في المعروضات التي تناسب جميع الفئات.

وأكد فيصل عابد أحد التجار بمنطقة العتاسة بمدينة طنطا أن الإقبال هذا العام جيد مقارنة بالمواسم السابقة، رغم ارتفاع الأسعار، حيث تعد الحلوى والمكسرات من المظاهر الأساسية للاحتفال بالعيد. وأوضح أحد أصحاب محال الحلوى أن العائلات تحرص على شراء تشكيلات متنوعة لإضفاء أجواء العيد.

وأضاف "عابد" ان المواطنون في طنطا يحرصون على اقتناء الحلوى كجزء من عادات العيد، سواء لتقديمها للضيوف أو كهدية بين الأهل والأصدقاء، فيما تتنافس المحال على تقديم عروض وتخفيضات في اللحظات الأخيرة لجذب المزيد من الزبائن.


 

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