نصائح مهمة تساعدك على راحة المعدة خلال أيام العيد

غدا عيد الفطر المبارك ومع انتهاء الصيام والإقبال على تناول حلوى العيد مثل الكحك والبسكويت وكذلك الرنجة والفسيخ تكثر الشكوى بالمعدة خلال أيام العيد.

ونتيجة تغير نظام الطعام فى العيد يصاب البعض بعسر الهضم والانتفاخات وأيضا يمكن أن يحدث إسهال والشعور بعدم الراحة لذا يجب الالتزام ببعض التعليمات فى الطعام لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن المعدة خلال شهر رمضان المبارك اعتادت على تناول وجبات الإفطار والسحور والابتعاد فترة طويلة عن الطعام، وبالتالى مع تناول طعام العيد وانتهاء الصيام تحدث مشاكل الهضم والقولون ما يسبب عدم الراحة خلال أيام العيد.

الفسيخ

نصائح تجنبك مشاكل المعدة فى العيد

وأضاف خليل، أنه يجب الالتزام ببعض التعليمات خلال أيام العيد لحين عودة المعدة إلى نظامها الطبيعي ما يقلل فرص الإصابة بمشاكل المعدة، منها:-

الإفطار صباحا على الخبز الأسمر والجبن والخس أو الخيار مع كوب شاى باللبن وهى وجبة خفيفة وعادية.

ثم الانتظار ساعتين على الاقل لتناول كحك العيد ويفضل تناول قطعة واحدة من كل نوع للأشخاص الاصحاء أو قطعتين فقط لاصحاب الأمراض المزمنة.

ثم تناول وجبة الغداء الشهيرة فى العيد التى اعتاد المصريون عليها منذ القدم وهى الأسماك المملحة حيث الرنجة والفسيخ ورغم مخاطر هذه الوجبة إلا أن الكبار والصغار يقبلون على تناولها، لذا يفضل تناولها فى تمام الساعة الثالثة عصرا مع الإكثار من تناول الخضروات بجانبها لتسهيل عملية الهضم، ويفضل تناول السمك المشوى بدلا من الرنجة والفسيخ.

وبعد هذه الوجبة يجب تناول الماء الوفير والسوائل الدافئة والعصائر الطبيعية لطرد السموم والاملاح من الجسم لتقليل مخاطر الرنجة والفسيخ على الجسم.

يفضل تناول الشاى والقهوة بعد وجبة الفسيخ بساعتين على الأقل.

يجب أن تكون وجبة العشاء خفيفة مثل الزبادى والفاكهة.

يجب تناول حلوى العيد مرة واحدة فقط خلال اليوم الواحد مثادلما ذكرنا ولا يجوز تناول الكحك بعد الفسيخ حفاظا على سلامة المعدة وادتجنب حدوث أى اضطرابات.

ايضا يجب تناول الرنجة والفسيخ مرة واحدة فقط خلال أيام العيد لتجنب مخاطرها خاصة أنها تحتوى على نسبة عالية من الأملاح والسموم مايضر بصحة الجسم، لذا يكفى تناولها مرة واحدة فقط.

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