الأحد 30 مارس 2025
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صحة ومرأة

نصائح غذائية لوجبة إفطار صحية بعد شهر رمضان

فطار صحي، فيتو
فطار صحي، فيتو

مع انتهاء شهر رمضان المبارك، يستعد الجميع للاحتفال بعيد الفطر المبارك، الذي يمثل نهاية فترة الصيام الطويلة. ومع ذلك، فإن الانتقال المفاجئ من الصيام إلى نظام غذائي عادي قد يشكل تحديًا للجسم، لذا من الضروري اتباع عادات غذائية صحية لضمان صحة جيدة خلال هذه الفترة.

فطار خفيفة على المعدة

التمر والماء: ينصح خبراء التغذية ببدء وجبة الإفطار بتناول تمرة أو اثنتين، فهي مصدر غني بالطاقة والسكر الطبيعي، بالإضافة إلى كوب من الماء أو العصير الطبيعي لترطيب الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة.

فترة راحة: من الضروري منح الجسم فترة راحة قصيرة (حوالي 15-30 دقيقة) قبل الانتقال إلى الوجبة الرئيسية، وذلك لتجنب إجهاد الجهاز الهضمي الذي اعتاد على فترات طويلة من الصيام.

خيارات صحية ومتوازنة

البروتين: يجب التركيز على الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض، الزبادي اليوناني، والجبن القريش، التي تساعد على الشعور بالشبع وتعزيز الطاقة.
* الألياف الغذائية: الألياف الغذائية ضرورية لتنظيم عملية الهضم، ويمكن الحصول عليها من الشوفان، الفواكه، والخضروات.

تجنب الأطعمة الضارة: ينصح بتجنب الأطعمة المقلية والدسمة، والحلويات السكرية بكميات كبيرة، لأنها قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن.

الترطيب المستمر

شرب الماء: شرب كميات كافية من الماء أمر حيوي للحفاظ على رطوبة الجسم، خاصة بعد فترة الصيام.

الفواكه والخضروات المرطبة: يمكن تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والخيار.

الاعتدال في تناول الطعام

التحكم في الحصص: التحكم في حصص الطعام هو مفتاح الحفاظ على صحة جيدة خلال العيد.

وجبات صغيرة ومتوازنة: ينصح بتناول وجبات صغيرة ومتوازنة على مدار اليوم بدلًا من وجبة كبيرة واحدة.

نصائح إضافية لافطار صحي في صباح العيد

تجنب المشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى.

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا لتحسين عملية الهضم.

الاستمتاع بوجبة الإفطار مع العائلة والأصدقاء، مع مراعاة الاعتدال في تناول الأطعمة.

أمثلة لوجبة إفطار صحية

بيض مخفوق مع الخضار والخبز الأسمر.

زبادي يوناني مع الفواكه والمكسرات.

شوفان مع الحليب والفواكه.

سلطة فواكه.

يجب الانتباه إلى أن الانتقال المفاجئ من الصيام إلى تناول كميات كبيرة من الطعام قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

ينصح بتناول وجبات متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة جيدة.

يمكن ان يتم التركيز على تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن.

التركيز على تناول البروتينات الخفيفة مثل البيض والجبنة البيضاء.

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