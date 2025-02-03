طرق علاج ارتجاع المريء وحرقة المعدة في المنزل

ارتجاع المريء شائعة جدًا، ويحدث عندما يرتجع حمض المعدة إلى المريء، تساعد بعض الأدوية في تهدئة الحرقة، ولكن علاجات حرقة المعدة الطبيعية وتغييرات نمط الحياة قد تكون طريقة أخرى للحصول على الراحة.

أحد العلاجات الطبيعية الشائعة لـ حرقة المعدة هو الكالسيوم، وهو أيضًا المكون النشط في العديد من مضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية.

ولكن إذا كان الشخص يعاني من حرقة المعدة أكثر من مرتين في الأسبوع، أو إذا كان يستخدم مضادات الحموضة لأكثر من أسبوعين، قد يكون لديه حالة تسمى مرض الارتجاع المعدي المريئي أو مشكلة أخرى مثل مرض القرحة الهضمية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد، تسبب التهابًا وتضيقًا في المريء، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

وفي حالات نادرة، قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بـ السرطان، ولكن إيقاف ارتداد الحمض يمكن أن يساعد في منع حدوث مضاعفات في المستقبل.

نستعرض في التقرير التالي بعض العلاجات المنزلية الشائعة لعلاج ارتجاع المريء.

هل تعمل علاجات حرقة المعدة العشبية؟

ركزت العديد من الابحاث على المشروبات العشبية التي تساعد على علاج ارتجاع المريء، وتكون كالآتي:

الكراوية

نبات الخردل

البابونج

الليمون

عرق السوس

أظهرت بعض الدراسات أن "ايبيروجاست باير"، المكون الرئيسي في هذه الأعشاب، قد يقلل من حرقة المعدة وارتجاع المريء.

هل يمكن أن يساعد شرب الحليب في ارتجاع المريء؟

من المعروق أن الحليب يساعد في تخفيف وعلاج ارتجاع المريء، وبرغم أن الحليب يمكن أن يخفف مؤقتًا من حمض المعدة، فإن العناصر الغذائية الموجودة في الحليب، وخاصة الدهون، قد تحفز المعدة على إنتاج المزيد من الحمض.

على الرغم من أن الحليب قد لا يكون علاجًا رائعًا لحرقة المعدة، إلا أنه مصدر غني بالكالسيوم لبناء العظام، يمكن تجربة الحليب الخالي من الدسم، ولا يجب شرب أكثر من 200 ملي من الحليب الخالي من الدسم في المرة الواحدة - كوجبة خفيفة بين الوجبات، فقد يؤدي ملء المعدة إلى زيادة حرقة المعدة وارتجاع المريء.

علاج ارتجاع المريء بالمنزل

يمكن أن تساعد بعض الاستراتيجيات البسيطة في تهدئة حرقة المعدة:

مراقب ما تأكله، تجنب الأطعمة المحددة التي تسبب ارتجاع المريء، ومنها النعناع والكافيين والمشروبات الغازية والشوكولاتة والفواكه الحمضية والعصائر والطماطم والبصل والأطعمة الغنية بالدهون.

ويجب تناول المزيد من الألياف للحفاظ على حركة الجهاز الهضمي وصحته، هذا بجانب تقليل من أحجام الحصص، فيمكن تناول خمس أو ست وجبات صغيرة في اليوم، بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة، فتناول الكثير في وقت واحد هو محفز كبير لحرقة المعدة.

مراقب وقت تناول الطعام، لا يجب تناول الطعام قبل ساعتين أو ثلاث ساعات على الأقل من موعد النوم حتى يتاح للمعدة فرصة للإفراغ قبل الاستلقاء.

إنقاص الوزن: يمكن للدهون الزائدة في منطقة البطن أن تضغط على المعدة، مما يدفع الأحماض إلى المريء، اتبع نظامًا غذائيًا وبرنامجًا للتمارين الرياضية للتخلص من الوزن الزائد.

احتفظ بمذكرات، اكتب ما أكلته ومتى ظهرت أعراض حرقة المعدة حتى تتمكن من تحديد الأطعمة التي تسبب لك ذلك وتجنبها.

تخلص من السجائر، يمكن أن يقلل التدخين من فعالية العضلة التي تحافظ على الأحماض في المعدة، لهذا السبب، ولأسباب صحية أخرى كثيرة، فإن من المهم الإقلاع عن التدخين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.