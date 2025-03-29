7 نصائح مهمة لإفطار صحي أول أيام العيد

يترقب المصريون مساء اليوم حفل رؤية هلال عيد الفطر المبارك، ومع حلول العيد يجب تهيئة المعدة لاستقبال الطعام في أوقات اعتادت على الصيام فيها وذلك من خلال عدد من النصائح نسردها في التقرير التالي.

ويُفضل أن يتم تناول الإفطار بطريقة صحية لتجنب المشاكل الهضمية والمضاعفات الصحية التي قد تنتج عن الإفراط في الطعام بعد الصيام الطويل.

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الإفطار في أول أيام عيد الفطر فرصة للاحتفال والتمتع بالطعام، لكن من المهم أن يتم ذلك بطريقة صحية ومتوازنة، حتى لا يصيب الجهاز الهضمي باضطرابات ومشاكل.

وأضافت الدكتورة مروة، أنه من خلال الالتزام ببعض النصائح الصحية والغذائية يمكن الاستمتاع بفطار أول أيام العيد بدون أي مشاكل صحية أو هضمية.

نصائح لفطار صحي أول أيام العيد

وفي هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، مجموعة من النصائح للفطور الصحي في أول أيام عيد الفطر، والتي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة وتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالعيد.

فطار صحي

1. التدرج في تناول الطعام

بعد صيام شهر كامل، يكون الجهاز الهضمي في حالة استراحة، ولذلك من المهم البدء بتناول الطعام بشكل تدريجي. ويُفضل أن يبدأ الإفطار بتناول الماء أو مشروب دافئ مثل الشاي الأخضر أو الأعشاب الخفيفة. ويجب تجنب شرب المشروبات الغازية أو العصائر التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، لأنها قد تؤدي إلى مشاكل في الهضم.

من الأفضل أيضًا البدء بتناول التمر، فهو يحتوي على الألياف والسكريات الطبيعية التي تمنح الجسم الطاقة بشكل تدريجي. ويُعتبر التمر مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لعودة الجسم إلى حالته الطبيعية بعد الصيام.

2. تناول وجبة متوازنة

يجب أن تكون وجبة الفطور متوازنة وتحتوي على مزيج من البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون الصحية، والفيتامينات.

ويمكن تضمين البروتينات من خلال تناول البيض، الدجاج المشوي، أو الزبادي.

أما الكربوهيدرات فيمكن الحصول عليها من الخبز الأسمر أو الحبوب الكاملة، والتي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

لا تنسي أن تحتوي الوجبة على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو، إذ تساهم هذه الدهون في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

يمكن أيضًا إضافة الفواكه والخضروات الطازجة لزيادة الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم بعد فترة من الانقطاع عن الطعام.

3. الاعتدال في تناول الحلويات والكعك

الحلويات والكعك تعتبر جزءًا من تقاليد العيد، لكن من المهم تناولها باعتدال. يمكن استبدال بعض الحلويات التقليدية بأخرى صحية، مثل التمر المحشو بالمكسرات أو الكعك المحضر من دقيق القمح الكامل. تُعتبر الحلويات التي تحتوي على مكسرات أو فواكه مجففة خيارات أفضل لأنها تحتوي على دهون صحية وألياف، مما يساعد على تحسين عملية الهضم وتوفير طاقة مستدامة.

عند تناول الحلويات، يجب أن يتم ذلك بشكل معتدل، فلا يجب الإكثار منها، حيث إن الإفراط في تناول السكريات قد يؤدي إلى زيادة مفاجئة في مستوى السكر في الدم، مما يسبب التعب والكسل بعد فترة قصيرة من تناول الطعام.

4. شرب الماء بشكل منتظم

من المهم جدًا التأكد من شرب كميات كافية من الماء بعد انتهاء فترة الصيام، حيث أن الجسم في أول أيام العيد قد يعاني من الجفاف بسبب قلة السوائل في الجسم. يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء على مدار اليوم، بدءًا من الإفطار. يمكن إضافة بعض الأعشاب الطبيعية مثل النعناع أو الليمون إلى الماء لزيادة النكهة وتشجيع شرب المزيد من السوائل.

من الأفضل أيضًا تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي الأسود، لأنها قد تزيد من فقدان الجسم للماء. يُنصح بشرب المشروبات الطبيعية مثل العصائر الطازجة أو المشروبات العشبية غير المحلاة.

5. التقليل من الدهون والأطعمة المقلية

من العادات الشائعة في أول أيام العيد تناول الأطعمة المقلية مثل السمبوسة، والفطائر المحشوة باللحوم أو الجبن. رغم أن هذه الأطعمة قد تكون لذيذة، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي قد تؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية. يُفضل تناول الأطعمة المشوية أو المطبوخة بدلًا من المقلية.

يمكن تحضير السمبوسة بطريقة صحية باستخدام العجينة المصنوعة من الحبوب الكاملة وحشوها بالخضروات أو البروتينات الصحية مثل الدجاج أو التوفو. يُمكن أيضًا تحضير فطائر محشوة بالخضروات الطازجة بدلًا من اللحوم أو الجبن.

اكلات صحية

6. الابتعاد عن الطعام الحار والملح الزائد

يُفضل تجنب الأطعمة الحارة أو التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح في أول أيام عيد الفطر، حيث إن هذه الأطعمة قد تسبب تهيجًا للمعدة وتؤدي إلى مشاكل هضمية. كما أن الملح الزائد قد يساهم في زيادة العطش والإحساس بالجفاف خلال اليوم.

من الأفضل استخدام التوابل الطبيعية مثل الكمون، والكزبرة، والزعتر لإضافة نكهة للطعام بدلًا من إضافة الملح الزائد. كما يُنصح باستخدام الأعشاب الطازجة مثل الريحان أو الميرمية لتحسين الطعم دون التأثير على الصحة.

7. ممارسة النشاط البدني بعد الإفطار

بعد تناول وجبة الفطور، يُفضل القيام بنشاط بدني خفيف مثل المشي أو التمدد. يساعد ذلك على تحسين عملية الهضم وتنشيط الدورة الدموية. تجنب القيام بأنشطة شاقة أو ثقيلة بعد الإفطار مباشرةً، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى شعور بالثقل والتعب.

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