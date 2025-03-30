الأحد 30 مارس 2025
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مقتل شخص ودمار بالمكان، اصطدام طائرة بمنزل في مدينة أمريكية

سقوط طائرة، فيتو
سقوط طائرة، فيتو

قتل شخص واحد على الأقل بعد تحطم طائرة صغيرة كانت متجهة من ولاية أيوا إلى مينيسوتا بعد اصطدام الطائرة بمنزل في إحدى ضواحي مينيابوليس مساء أمس السبت، حسبما قال مسؤول بالمدينة.

وقالت ريسيكات أديساوجون، المتحدثة باسم بروكلين بارك، إن سكان المنزل لم يصابوا بأذى. لكن المنزل تعرض للدمار.

وجاء في بيان لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أنه لم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز "سوكاتا تي بي إم 7".

وقالت الوكالة إن الطائرة أقلعت من مطار دي موين الدولي ووجهتها مطار أنوكا كاونتي-بلين الواقع في ضاحية أخرى من ضواحي مينيابوليس.

ويحقق المجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث.

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تحطم طائرة ولاية ايوا مينيسوتا مينيابوليس إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية مطار دي موين الدولي بروكلين بارك

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