مقتل شخص ودمار بالمكان، اصطدام طائرة بمنزل في مدينة أمريكية

قتل شخص واحد على الأقل بعد تحطم طائرة صغيرة كانت متجهة من ولاية أيوا إلى مينيسوتا بعد اصطدام الطائرة بمنزل في إحدى ضواحي مينيابوليس مساء أمس السبت، حسبما قال مسؤول بالمدينة.

A plane went down in Brooklyn Park after noon, area of 109th and Noble.

A house on Kyle was fully engulfed. pic.twitter.com/PVrER2h7Rc — CrimeWatchMpls (@CrimeWatchMpls) March 29, 2025

وقالت ريسيكات أديساوجون، المتحدثة باسم بروكلين بارك، إن سكان المنزل لم يصابوا بأذى. لكن المنزل تعرض للدمار.

وجاء في بيان لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أنه لم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز "سوكاتا تي بي إم 7".

وقالت الوكالة إن الطائرة أقلعت من مطار دي موين الدولي ووجهتها مطار أنوكا كاونتي-بلين الواقع في ضاحية أخرى من ضواحي مينيابوليس.

ويحقق المجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث.

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