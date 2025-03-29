أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يدرس شكوى حسام حسن بلجنة الانضباط، الأهلي يبدأ رحلة البحث عن ظهير أيسر جديد، والنصر السعودي يرغب في التعاقد مع نجم ريال مدريد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تقديم شكوى ضد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، في لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

نجح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد في تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ الدوري الإسباني عندما أصبح، اليوم السبت، أكثر لاعب أجنبي مشاركةً في تاريخ المسابقة.

رد المنتج مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموادر في نادي الزمالك، على تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن رغبته في انتقال أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي.

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكر مغلقا بداية من غدا الأحد ولمدة 48 ساعة، وذلك ضمن خطة الإعداد الموضوعة من جانب الجهاز الفني للفريق استعداد للمباراة المرتقبة أمام الهلال السوداني والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل علي ملعب ستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة ريال مدريد وضعت شرطًا مهمًا من أجل رحيل الألماني أنطونيو روديجر، مدافع الفريق، والذي تلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، استبعاد محمد السيد لاعب الفريق من قائمة مباراة ستيلينبوش الجنوب إفريقي، المقرر لها الأربعاء المقبل في جنوب أفريقيا، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

نشر حسام حسن مدرب منتخب مصر، بيانا رسميا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا بشأن رغبته في انتقال أحمد سيد زيزو إلى الأهلي.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن خطتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتي تتضمن تنفيذ مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية في جميع مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بمختلف المحافظات.

كشف ديدي هامان، لاعب ليفربول السابق، رأيه بشأن تجديد عقود ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، محمد صلاح وفان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي: إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحسم مصير طاهر محمد طاهر لاعب الفريق من التواجد ضمن قائمة مباراة الهلال السوداني خلال المران الأخير قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة، حيث أصبح اللاعب جاهزا على الصعيد الطبي المباراة ولكن يبقى تحت التقييم للوقوف على جاهزيته الفنية والبدنية خاصة وأنه بعيد عن المباريات منذ ديسمبر الماضي.

الأهلي، فجر مصدر داخل الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد بدء تحرك النادي للبحث عن ظهير أيسر جديد لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

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