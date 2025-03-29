أكثر أجنبي مشاركةً في الدوري الإسباني، جريزمان يتفوق على ميسي ورونالدو

نجح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد في تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ الدوري الإسباني عندما أصبح، اليوم السبت، أكثر لاعب أجنبي مشاركةً في تاريخ المسابقة.

وقبل لحظات من انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد أمام مضيفه إسبانيول اليوم في الجولة 29 من الليجا والتي انتهت 1/1، كان أنطوان جريزمان، يستعد لخوض المباراة عدد 521 في مسيرته في تاريخ المسابقة كأكثر اللاعبين الأجانب حضورا في الدوري الإسباني.

جريزمان أكثر لاعب أجنبي خوضًا للمباريات في الدوري الإسباني

ونجح جريزمان الذي احتفل الأسبوع الماضي ببلوغه 34 عاما، في تحطيم رقم الأسطورة ليونيل ميسي الذي خاض 520 مباراة مع برشلونة بين 2005 و2021، وتجاوزه بمباراة واحدة فيما سيكون أمام فرصة لتعزيز رقمه القياسي.

ويحتل جريزمان المركز التاسع في ترتيب أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإسباني، لكنه اللاعب الوحيد الذي لا يزال ينشط في قائمة العشر الأوائل التي يحتل فيها ليونيل ميسي المركز العاشر.

ومن جانبه، يملك كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد 292 مباراة في 9 سنوات مع ريال مدريد، أحرز خلالها 311 هدفا.

وحمل النجم الفرنسي أقمصة 3 أندية في إسبانيا إذ كانت بدايته مع ريال سوسيداد وخاض 180 مباراة، ثم مع أتلتيكو في فترتين ولعب 267 مباراة كما شارك في 74 مباراة بقميص برشلونة.

ومن الصدف الغريبة في مسيرة جريزمان، بطل العالم مع فرنسا 2018، أنه لم يتوج بأي لقب للدوري الإسباني رغم أنه لعب مع برشلونة وأتلتيكو اللذين أحرزا في الفترة ذاتها 5 ألقاب بينهما.

ويعد أنطوان جريزمان أفضل هداف لفريق أتلتيكو مدريد في الليجا برصيد 198 هدفًا، ويبتعد كثيرا عن المتصدر ليونيل ميسي (474 هدفًا).

أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري الإسباني

ويتصدر كل من الأسطورة أندوني زوبيزاريتا حارس مرمى برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، وزميله في إسبانيا جواكين، لاعب فالنسيا قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في منافسات الليغا برصيد 622 مباراة.

ويأتي راؤول جارسيا لاعب بيلباو في المركز الثالث برصيد 609 مباراة وراؤول جونزاليس بلانكو أسطورة ريال مدريد رابعا برصيد 550 مباراة.

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