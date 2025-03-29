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رياضة

النصر السعودي يرغب في التعاقد مع روديجر، ما موقف ريال مدريد؟

روديجر، فيتو
روديجر، فيتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة ريال مدريد وضعت شرطًا مهمًا من أجل رحيل الألماني أنطونيو روديجر، مدافع الفريق، والذي تلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي.

ويمتد عقد روديجر حتى عام 2026، ووفقًا لتقارير أخيرة فإن أولويته هي البقاء مع الميرنجي، حتى يكمل السنوات الأربع التي وقع عليها في عام 2022.

رغبة روديجر في الانتقال إلى الدوري السعودي 

وكانت شبكة "ريليفو" الإسبانية ذكرت مؤخرًا أن "روديجر يملك الرغبة بالفعل في خوض تجربة في الدوري السعودي، لكن فقط بعد انتهاء فترته مع ريال مدريد، سواء عندما يقرر البحث عن تحد جديد، أم في حال قرر الميرنجي الاستغناء عن خدماته".

وفي ذات السياق، أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد بحاجة إلى اتخاذ بعض القرارات الحاسمة فيما يتعلق بمستقبل خط دفاعه.

ريال مدريد لا يريد التفريط في روديجر

وأضافت: "إصابات الرباط الصليبي التي تعرض لها إيدير ميليتاو وخوان مارتينيز، إلى جانب تأخر تعافي ديفيد ألابا، أعادت الضغط مجددًا على أنطونيو روديجر ليتصدر المشهد ويتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، ما أجبر كارلو أنشيلوتي على إشراك راؤول أسينسيو في المنظومة".

وفي الوقت ذاته، يدرس ريال مدريد أيضًا وضعية كل من روديجر وألابا، اللذين يبلغان من العمر 32 عامًا وتنتهي عقودهما في عام 2026.

وشددت "آس": "استمرار روديجر مع ريال مدريد بعد هذا الموسم ليس مضمونًا في هذه المرحلة".

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن روديجر لديه عرض مغرٍ من السعودية على طاولته، ومع الأخذ في الاعتبار قلة الضغوط النسبية وإمكانية تحقيق مكاسب مالية أكبر، فمن غير المستبعد أن يفكر في قبول هذا الخيار.

وأوضحت الصحيفة: "مع العروض القوية التي يتلقاها اللاعب، لكن ريال مدريد لن يستمع لأي عرض لرحيله في الصيف المقبل، بالنظر إلى أهميته في خطط كارلو أنشيلوتي، علاوة على ذلك، فهو يحظى باحترام كبير في غرفة الملابس كقائد مخضرم، وقد أظهر شخصية قوية وحماسًا كبيرًا في أكثر مباريات ريال مدريد ضغطًا هذا الموسم".

وأردف: "عقده الحالي مع الفريق الملكي يمتد حتى صيف 2026، وبالتالي فإن ريال مدريد لا يواجه خطر فقدانه مجانًا هذا الصيف، ومع ذلك، سيأمل النادي في بقائه لموسم آخر وألّا يرحل في يونيو".

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه منصة "strikers"، بأن "ريال مدريد يعلم بأن النصر السعودي يريد التعاقد مع روديجر، ولكنهم لن يسمحوا برحيله إلا مقابل عرض كبير ولا يمكن رفضه".

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