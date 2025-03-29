السبت 29 مارس 2025
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رياضة

بعد تصريحاته بشأن زيزو، تحرك عاجل من الزمالك ضد حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تقديم شكوى ضد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، في لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وقال حسام حسن على هامش حضوره أحد البرامج التلفزيونية:" لو زيزو راح الأهلي هيبقي كويس".

وتسبب تصريح حسام حسن في اشتعال غضب جماهير الزمالك خاصة أن هناك تعثرا في تجديد عقد اللاعب مع الزمالك بالإضافة إلي أنباء اقترابه من الغريم التقليدي النادي الأهلي.

حسام حسن مدرب منتخب مصر 

وقال مصدر في الزمالك أن مجلس الإدارة غاضب بشدة من تصريح حسام حسن معتبرا أن ذلك  تحريضا مباشر للاعب بالانتقال إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وواصل المصدر أن  تصريحات حسام حسن جاءت في وقت صعب خاصة أن الإدارة في مفاوضات مع زيزو لتجديد عقده، مؤكدا أنها تصريحات مرفوضة تماما.

وأتم:" ندرس في الوقت الحالي تقديم شكوى ضد حسام حسن فى لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

حسام حسن يعتذر لجماهير الزمالك 

نشر حسام حسن مدرب منتخب مصر، بيانا رسميا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا بشأن رغبته في انتقال أحمد سيد زيزو إلى الأهلي.

وأوضح  الكابتن حسام حسن انه هناك اقتطاع كبير لكلامه في البرامج التليفزيونية ولم يتم إذاعته بشكل كامل ما تسبب في حدوث لبث في بعض المواضيع ومنها، تصريحه بإنتقال زيزو للأهلي.

وواصل حسام حسن أنه ذكر خلال حديثه في البرنامج أن الأنسب لزيزو هو استمراره مع ناديه الحالي الزمالك، ولكن تم اقتطاع أجزاء كبيرة من الكلام ومنها سؤال رامز جلال لحسام حسن في حالة انتقال زيزو للاهلي هل سيستفيد فنيا ويكون اضافة ليكون رد حسام حسن أنه في حالة الانتقال للأهلي سيكون مفيد له من الناحية الفنية، إلى جانب اقتطاع أجزاء كثيرة من تصريحاته.
واعتذر كابتن حسام حسن لنادي الزمالك وجماهيره الكبيرة عن أي سوء فهم غير مقصود.. حيث أنه يكن كل احترام لنادي الزمالك العريق وجماهيره في كل مكان وكذلك احترامه وتقديره لكل الأندية المصرية دون استثناء ولكل جماهير كرة القدم المصرية بمختلف انتماءاتهم.

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