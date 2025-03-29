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رياضة

مدحت العدل يرد على تصريحات حسام حسن: لا فهم ولا عقل

حسام حسن
حسام حسن

رد المنتج مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموادر في نادي الزمالك، على تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن رغبته في انتقال أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي.

وقال حسام حسن على هامش حضوره أحد البرامج التلفزيونية:" لو زيزو راح الأهلي هيبقي كويس".

وأثار تصريح حسام حسن اشتعال غضب جماهير الزمالك خاصة أن هناك تعثرا في تجديد عقد اللاعب مع الزمالك، بالإضافة إلي أنباء اقترابه من الغريم التقليدي النادي الأهلي.

مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في نادي الزمالك

وكتب مدحت العدل على صفحته الرسمية على فيس بوك": حسام حسن بكل تاريخه - كلاعب- وليس كمدرب لأنه  في التدريب من قبل العلم.. عيب علي عمره وقيمته أن يظهر في برنامج مقالب فيتم بهدلته من أجل المال الذي لا يحتاجه.

وواصل:" وعيب وهو كمدرب للمنتخب أن يُسأل علي زيزو لاعب في الزمالك فينحاز للأهلي.. لا فهم ولا عقل ولا حكمة ولا احترام لملايين من جماهير الزمالك الذي تشرف بارتداء زيه العظيم.. هناك بشر كلما زادوا في العمر نقصوا في الحكمة.

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