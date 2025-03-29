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رياضة

بعد رفضه التجديد، قرار مفاجئ من الزمالك ضد هذا اللاعب

محمد السيد
محمد السيد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، استبعاد محمد السيد لاعب الفريق من قائمة مباراة ستيلينبوش الجنوب إفريقي، المقرر لها الأربعاء المقبل في جنوب أفريقيا، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

وعلمت فيتو أن قرار استبعاد محمد السيد من رحلة جنوب أفريقيا جاء بقرار من الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني، كما أن الإدارة قررت تجميد اللاعب في الفترة المقبلة لرفضه تجديد تعاقده حتى الآن.

وينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويرفض اللاعب تجديد عقده مع الزمالك تمسكا بخوض تجربة الاحتراف.

محمد السيد لاعب الزمالك 
محمد السيد لاعب الزمالك 

الزمالك راحة من التدريبات اليوم قبل السفر إلى جنوب أفريقيا

 وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت عقب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني منح لاعبيه راحة من التدريبات قبل التجمع مساء اليوم للسفر إلى جنوب إفريقيا في الثانية فجر غد الأحد استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش بطل جنوب إفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم 2 أبريل المقبل.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة في نصف النهائي.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لـ الزمالك بالدقيقة 33 من ركلة جزاء، ثم تعادل سيراميكا عن طريق أيمن موكا بالدقيقة 58، قبل أن يسجل زيزو هدف فوز الزمالك في الدقيقة 90 من تصويبة صاروخية سكنت شباك محمد بسام.

وكان عبد الله السعيد قد أهدر ركلة جزاء لصالح الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 53، حيث صوبها خارج الثلاث خشبات.

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