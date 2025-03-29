بعد غضب جماهير الزمالك، أول تعليق من حسام حسن على رغبته في انتقال زيزو للأهلي

نشر حسام حسن مدرب منتخب مصر، بيانا رسميا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا بشأن رغبته في انتقال أحمد سيد زيزو إلى الأهلي.

وقال حسام حسن على هامش حضوره أحد البرامج التلفزيونية:" لو زيزو راح الأهلي هيبقي كويس".

وأثار تصريح حسام حسن اشتعال غضب جماهير الزمالك خاصة أن هناك تعثرا في تجديد عقد اللاعب مع الزمالك بالإضافة إلي أنباء اقترابه من الغريم التقليدي النادي الأهلي.

حسام حسن مدرب منتخب مصر

وأوضح الكابتن حسام حسن انه هناك اقتطاع كبير لكلامه في البرامج التليفزيونية ولم يتم إذاعته بشكل كامل ما تسبب في حدوث لبث في بعض المواضيع ومنها، تصريحه بإنتقال زيزو للأهلي.

وواصل حسام حسن أنه ذكر خلال حديثه في البرنامج أن الأنسب لزيزو هو استمراره مع ناديه الحالي الزمالك، ولكن تم اقتطاع أجزاء كبيرة من الكلام ومنها سؤال رامز جلال لحسام حسن في حالة انتقال زيزو للاهلي هل سيستفيد فنيا ويكون اضافة ليكون رد حسام حسن أنه في حالة الانتقال للأهلي سيكون مفيد له من الناحية الفنية، إلى جانب اقتطاع أجزاء كثيرة من تصريحاته.

واعتذر كابتن حسام حسن لنادي الزمالك وجماهيره الكبيرة عن أي سوء فهم غير مقصود.. حيث أنه يكن كل احترام لنادي الزمالك العريق وجماهيره في كل مكان وكذلك احترامه وتقديره لكل الأندية المصرية دون استثناء ولكل جماهير كرة القدم المصرية بمختلف انتماءاتهم.

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