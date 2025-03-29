5 نصائح لتحسين الهضم عند الأطفال في أيام العيد

وجهت وزارة الصحة نصائح لتحسين الهضم للأطفال في أيام العيد خاصة مع تناول الأطفال للأكلات السريعة والأكل الغير صحي.

وتضمنت نصائح وزارة الصحة:

١- الحد من تقديم الأطعمة المصنعة للطفل

٢- تناول ما يكفي من الألياف لتعزيز الهضم وتقليل محتوى الدهون بالطعام.

٣- تناول الطفل الكثير من الماء

٤- أكل الفواكه الغنية بالماء

٥-مضغ الطفل الطعام بشكل صحيح قبل بلعه مع العودة تدريجيًا لنظام الوجبات الرئيسية.

كانت قد وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى القولون العصبي خلال عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان، نتيجة تغيير بعض السلوكيات في النظام الغذائي والعادات اليومية لمرضى القولون العصبي

نصائح هيئة الدواء المصرية لمرضى القولون العصبي

وتضمنت نصائح هيئة الدواء المصرية:

١- تناول الأغذية الغنية بالألياف

٢- تناول الكثير من السوائل

٣- تناول الوجبات بطريقة معتدلة

٤- تجنب الأكل في وقت متأخر مع الجلوس أثناء تناولها ومضغ الطعام جيدًا

٥- تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات

٦- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين

٧- ممارسة التمارين الرياضية

٨- عدم الإفراط في تناول كعك العيد

الكمية المناسبة التي يجب تناولها من كعك العيد

كانت كشفت وزارة الصحة عن الكمية المناسبة التي يجب تناولها من كعك العيد.

وأوصت وزارة الصحة بضرورة تناول كعكة أو اثنين علي الأكثر في اليوم نظرا لأن الكعكة الواحدة تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة وتزيد من نسبة الدهون بالجسم.

أصحاب الأمراض المزمنة

وحذرت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة منهم مرضى الكلى من الإفراط في تناول كعك العيد.

وأكدت أنه يجب على مرضى الكلى تناول كعك العيد سادة بدون حشو لتجنب أي مشاكل صحية.

وأوصت وزارة الصحة بتناول كعكة أو اثنين على مدار اليوم حفاظا على الصحة، مشيرة إلى أن تناول كعك بالعجوة يزيد من نسبة البوتاسيوم لمرضى الكلى.

ونصح الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية بضرورة إعداد الكعك بشكل صحى وآمن.

وأوضح ضرورة إعداده بكميات قليلة من السكر والدهون تساعد في منع زيادة الوزن عند تناول الكعك.

إضافة المكسرات للكعك

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أنه يمكن إضافة المكسرات للكعك لأنها تعتبر مصادر جيدة للدهون.

ونصح بالإعداد الجيد وتقليل الكميات التي يتناولها الإنسان، وتوزيعها على الأيام وعدم الإفراط في تناولها.

ويؤكد الأطباء أنه يجب عدم الإسراف في تناول كحك العيد، ونصح الأطباء بتناول كعكة واحدة أو اثنين تكفي على مدار اليوم.

ووجه المعهد القومي للتغذية نصائح لتجنب زيادة الوزن في العيد منها:



1- يفضل الاكتفاء بتناول قطعة واحدة من كل نوع، لعدم الحرمان مع الحرص من عدم اكتساب الكثير من السعرات الحرارية.

2- تجنب المشروبات ذات السكريات المرتفعة.

3- تناول المشروبات الصحية مثل القرفة والجنزبيل والليمون والشاي الأخضر، والتي تساعد على تسريع عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية بالجسم.

4- شرب الكثير من الماء خلال اليوم

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