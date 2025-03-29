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وزير الصحة يحدد مهلة لتشغيل وحدة طب أسرة الشيخ زياد في المنيا

جولة د.خالد عبدالغفار،
جولة د.خالد عبدالغفار، فيتو

 تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، مشروعي إنشاء مستشفى مغاغة المركزي، ووحدة طب الأسرة بالشيخ زياد في محافظة المنيا.

جاء ذلك ضمن جولته التفقدية بمحافظة المنيا، في إطار متابعته الميدانية للأعمال الإنشائية والمشروعات الصحية القومية، للوقوف على آخر المستجدات والاطلاع على أي تحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، شدد على ضرورة استكمال كافة التجهيزات بالمشروعين، استعدادا للتشغيل بكامل الطاقة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح هذه المشاريع الحيوية.

 

مستشفى مغاغة المركزي

 وتابع «عبدالغفار» أن الوزير بدأ بتفقد مستشفى مغاغة المركزي، حيث اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، ومعدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي والذي تبلغ مساحته 6480 مترا مربعا، ويتكون من طابق أرضي و6 طوابق علوية، كما تفقد المنطقة المحيطة الخاصة بالخدمات والممرات، حيث يقع المشروع على مساحة 50 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية قدرها 1.5 مليار جنيه، للمرحلة الأولى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي من الشركات المنفذة للمشروع حول مراحل الإنجاز والتجهيزات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى خطط العمل المستقبلية، حيث بلغ معدل الإنجاز في المرحلة الأولى 50%.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير استكمل الجوله بتفقد وحدة طب الأسرة الشيخ زياد بمحافظة المنيا، حيث وجه الوزير بتغير وجهة الوحدة الخارجية، خلال أسبوعين، مؤكدا ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات بالوحدة، ليتم التشغيل الفعلي للوحدة بعد شهر من تاريخ الزيارة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل عن الوحدة والتجهيزات، ومعدل الانجاز حيث بلغ معدل الإنجاز 95%، مشددا على ضرورة مراجعة كافة أعمال الإنشاءات والتجهيزات الطبية داخل الوحدة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والقياسات العالمية، مؤكدا ضرورة الالتزام بميكنة الوحدة بعد تشغيلها.

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رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، الدكتور محمد عبدالحكيم وكيل وزارة المنيا.

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