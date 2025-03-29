سائق يوقف حافلته ويلعب مع الأطفال بالثلج في تركيا (فيديو)

شهدت مدينة دينيزلي التركية، موقفًا طريفًا لسائق حافلة عمومية، توقف وسط الطريق، للرد على أطفال هاجموه بكرات الثلج.

سائق يوقف حافلته ويلعب مع الأطفال بالثلج في تركيا

ودفعت الثلوج التي هطلت على المدينة الأسبوع قبل الماضي، السكان للنزول إلى الشوارع واللعب بالثلج الذي هطل في النصف الثاني من شهر مارس الجاري في جنوب غرب البلاد.

وأظهر مقطع فيديو مجموعة أطفال يلعبون بكرات الثلج عندما بدؤوا برشق حافلة مرت بالقرب منهم، ثم تفاجؤوا بتوقفها وسط الطريق.

قام بعض الأطفال برمي كرات الثلج على نافذة حافلة، وهذا ما فعله السائق ردًا على ذلكpic.twitter.com/Rh3ewAek4B — Screen Mix (@ScreenMix) March 26, 2025

وبينما نزل السائق، فرَّ غالبية الأطفال ظنًا أنه غاضب، قبل أن يعودا لمعركتهم الطفولية عندما شاهدوه وهو يرميهم بكرات الثلج ومشاركتهم اللعب.

وتم تناقل الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وخارجها، وسط سيل من التعليقات التي أثنت على سلوك السائق التي نشر الفرح في المكان وخارج حدود تركيا بسلوكه اللطيف.

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