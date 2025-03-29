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رياضة

كريستال بالاس يضرب فولهام بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد

كريستال بالاس،فيتو
كريستال بالاس،فيتو

كأس الاتحاد الإنجليزي، تأهل فريق كريستال بالاس إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على فولهام بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب كرافين كوتاج ضمن منافسات دور ربع النهائي.

وجاءت أهداف كريستال بالاس عن طريق إيزي في الدقيقة 34، وإسمايلا سار في الدقيقة 38، وإدوارد نيكيتاه في الدقيقة 75.

تشكيل فولهام ضد كريستال بالاس 

تشكيل كريستال بالاس ضد فولهام 

ومن ناحية أخرى يحتل فولهام المركز العاشر بالدوري الانجليزي برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

يتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل عودة مباريات البريميرليج بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

1- ليفربول 70 نقطة 
2- آرسنال 58 نقطة 
3- نوتينجهام فورست 54 نقطة 
4- تشيلسي 49 نقطة 
5- مانشستر سيتي 48 نقطة 
6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة 
7- برايتون 47 نقطة 
8- فولهام 45 نقطة 
9- أستون فيلا 45 نقطة 
10- بورنموث 44 نقطة 
11- برينتفورد 41 نقطة 
12- كريستال بالاس 39 نقطة 
13- مانشستر يونايتد 37 نقطة 
14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة 
15- إيفرتون 34 نقطة  
16- وست هام يونايتد 34 نقطة 
17- وولفرهامبتون 26 نقطة 
18- إبسويتش تاون 17 نقطة 
19- ليستر سيتي 17 نقطة 
20- ساوثهامتون 9 نقاط

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كأس الاتحاد الإنجليزي كريستال بالاس فولهام كريستال بالاس وفولهام نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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