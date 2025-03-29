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ثقافة وفنون

مسلسل شباب امرأة، إسلام شيندي يطرح "يا جماله يا جماله" على يوتيوب بمشاركة حسن أبو الروس (فيديو)

إسلام شيندي يطرح
إسلام شيندي يطرح "يا جماله يا جماله"، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، طرح المطرب إسلام شيندي عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية "يا جماله يا جماله"، الذي يشاركه الفنان حسن أبو الروس الغناء من مسلسل "شباب امرأة" للنجمة غادة عبد الرازق، ويعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

وتبدأ أغنية "يا جماله يا جماله" بهذه الكلمات، وتأتي ضمن أحد مشاهد مسلسل "شباب امرأة":

"مزاجي عالي مزاجي أوكيه

رايق أوي هتضايق ليه

واكل الجو إكمني كاريزما

الدنيا إهي بترقص لي باليه

طب يا جماله يا جماله

واخد الجمدان كله لحاله

يا جماله يا جماله

إمتى الحلو هنيجي على باله"

 

مسلسل "شباب امرأة"

مسلسل "شباب امرأة" يتكون من 15 حلقة، مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الاسم، كتب لها السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج أحمد حسن، الذي أكد أن المسلسل مختلف تمامًا عن الفيلم الأصلي الذي أنتج عام 1956، بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان، حيث جاءت أحداثه وشخصياته مواكبة للعصر.

 

أبطال مسلسل "شباب امرأة"

إلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في بطولة المسلسل كل من يوسف عمر، محمود حافظ، ومحمد محمود، وجوري بكر، ولينا صوفيا بن حمان، وداليا شوقي، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، وطارق النهري.

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