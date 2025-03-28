الحلقة 13 من مسلسل شباب امرأة، وفاة والدة إمام وسلوي ترتبط بشخص آخر

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل "شباب امرأة" تطورات درامية مؤثرة، حيث توفيت والدة إمام (يوسف عمر)، ما أحدث صدمة كبيرة له ولمن حوله، ودفعه لاتخاذ قرارات مصيرية.

قرار بالرحيل وتأجيل الخطوبة

بعد وفاة والدته، قرر إمام مغادرة منزل شفاعات تنفيذًا لوصية والدته، ما أثار حزنها الشديد ودفعها للدخول في نوبة بكاء. وفي سياق آخر، وافقت سلوي على خطبة الدكتور حاتم، لكنها قررت تأجيل موعد زيارته بسبب وفاة والدة إمام، غير أن والدها أصر على أن تتم الزيارة في الموعد نفسه.

توتر العلاقات ومفاجآت جديدة

وفي تطور آخر، يسعى المعلم مدبولي للوصول إلى ابنته غالية لمعرفة حقيقة ما قاله زوجها حامد، بينما يحاول عجوة التحدث مع سلوي بشأن حالة إمام وعلاقته بـشفاعات، إلا أنها ترفض الخوض في الحديث عنه نهائيًا، معلنة رغبتها في الابتعاد عنه تمامًا.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل شباب امرأة محاولة شفاعات الانتقام من حامد بعد الاعتداء علي الدكتور إمام أمام منزل شفاعات، ويقوم حامد بالتواجد في الحارة الشعبية ومحاولة الاشتباك مع شفاعات.

وتقوم شفاعات بإخبار حامد أن ابنته ليست من صلبه، مما يجعله يقوم بمحاولة قتل زوجته ابنته المعلم مدبولي ولكنها تهرب منه.



ويحاول عم حسبو حكى قصة شفاعات للدكتور إمام، وينصحه بأن يترك المكان ويذهب لمكان آخر، ويحكي له قصته مع شفاعات وأنه أصبح لا يعرف الذهاب لأولاده.

وتقوم شفاعات بطرد منار من المنزل، بعد أخبرتها بأن جميع الحارة يتحدثون عن علاقتها بالدكتور إمام.



وتشهد الحلقة 12 من مسلسل شباب امرأة بزواج إمام وشفاعات داخل منزلها بالحارة الشعبية التي تسكن فيها، وتحاول سلوى الوصول لإمام لكنها يرفض الرد عليها.

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل شباب امرأة رفض إمام للسيارة التي أهدتها له شفاعات لأنه لا يستطيع أن يرد هذه الهدية، ولكنها تخبره أن الهدية لا ترد.

وتعرض عليه شفاعات أن يعمل في المحل الذي تملكه، لكي يصبح رجل أعمال، ويوافق بشكل مبدئي على هذا العرض.



وتبدأ منار "جوري بكر" في كشف سر شفاعات وإمام لحبيبها الجديد عجوة "حسن أبو الروس"، مما يجعلهم يقومون بالتقرب أكثر.



وتبدأ والدة إمام في استرداد صحتها مرة أخرى، بعد تلقي العلاج المناسب، ومن المقرر أن تجري عملية جراحية خلال الحلقات القادمة.



وتخبر منار شفاعات أن الحارة كلها تتحدث عن علاقتها بإمام، وذلك بسبب السيارة وإنفاقها على والدته المريضة، لكنها تضرب بكل هذا الكلام عرض الحائط ولا يهمها أي شيء.



ويبدأ عم حسبو وإمام في الحديث عن عمله داخل معرض شفاعات، ويطلب حسبو من إمام أن يترك هذا العمل ويركز في مستقبله، لكنه يرفض هذا الأمر.

وتحرص الدكتورة سلوى "بسنت شوقي" على زيارة شفاعات لتعرف منها حقيقة علاقتها بالدكتور إمام، ممكن يجعل الخلاف بينهما يزداد،. يتم الاعتداء على إمام من بعض البلطجية في الحارة الشعبية التي يسكن فيها.

أحداث الحلقة 10 من شباب امرأة

وشهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل شباب امرأة مشادة كلامية بين إمام وسلوى بسبب تقربة من شفاعات " غادة عبدالرازق".

بينما تذهب غالية ابنة المعلم مدبولى لشفاعات لتطلب منها أن تبعد عنها، وأن لا تأتي باسمها في اي مكان آخر، كي لا تدخل في مشاكل مع زوجها ووالدها.

ويذهب حامد بن المعلم سلامة بالذهاب للمعلم مدبولي ويخبره أن لا يزوج ابنته لسيد "عمرو وهبة"، ويشهد العمل مشادة كبيرة بينهما، ويقرر المعلم مدبولي أن يقيم حفل زفاف ابنته الليلة.

ويذهب إمام لوالدة سلوى ويشتكي لها ما حدث منها في الجامعة، وتقوم والدتها بتوبيخه بما حدث منه في الجامعة، وتخبره أنه في اختبار صعب في الوقت الحالي بسبب علاقته مع شفاعات.

وتهدي شفاعات أمام سيارة جديدة مما تجعله يتقرب منها أكثر وأكثر بسبب حبها له.

وشهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل شباب امرأة عودة "سيد" للعمل مع المعلم مدبولي "طارق النهري" ويقوم سيد بطلب يد ابنته للزواج، وتأتي شفاعات لتقوم بالحديث معهم.

وتذهب زوجة حسبو له، وتطلب منه أن يبتعد عن أولاده، كى يعيشوا في أمان، ويطلب منها أن يرى بناته، ولكنها ترفض هذا الامر، وتقرر حرمانه منهم من أجل أن يعيشون عيشة كريمة.

وتقوم شفاعات بمساعدة الدكتور إمام في مرض والدته، وتعطي صديقه عجوة مبلغ مالي كبير كى يتم نقلها لأحد المستشفيات في القاهرة.

وتقوم "منار" جوري بكر بمصارحة شفاعات أنها لابد أن تخاف على سمعتها من كلام الناس بسبب ما تقوم بفعله مع إمام، وأن الحارة كلها تتحدث في هذا الأمر.

ويتم نقل والدة إمام لاحدي المستشفيات، وهناك تكون المواجهة الأولى بين شفاعات وسلوى للمرة الأولى.

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل شباب امرأة، محاولة إمام الذهاب لقريته للتواجد مع والدته المريضة.

ويتقابل "سعيد" عمرو وهبة مع محمد محمود "عم حسبو" وهو يتناول الخمر، ويبدأ عم حسبو في تكملة حكاية حبه لشفاعات، ويكشف للمرة الأولى أن له أولادا وزوجة.

ويقوم الطبيب بإخبار إمام أن والدته تحتاج رعاية مركزة، ولابد من نقلها لأحد المستشفيات، بينما تحاول شفاعات الوصول لإمام لكنها لا تستطيع بسبب سوء شبكة الهاتف المحمول.

وتقوم شفاعات بالتنازل عن المحضر الذي أجرته ضد حامد سلامة الذي يلعب دوره الفنان محمود حافظ، كي يتم الإفراج عنه.

ويقوم حامد سلامة بتهديد شفاعات بالقتل إن لم تعطه حقه من ميراث والده، مما يجعلها تقوم بقيام بحكي حب زوجته لرجل آخر غيره.

الحلقة السادسة من مسلسل شباب امرأة

وترسل شفاعات منار "جوري بكر" للدكتور إمام كي يتناول الإفطار معها، ويقوم بارتداء الملابس الجديدة التي اشترتها من أجله.

ويخبر حسبو المعلمة شفاعات أن سيد لم يأتِ للعمل هذا اليوم، وترسله للبحث عنه، ويظهر سيد وهو يتحدث لحبيبته ويخبرها أنه يريد التخلص من حياته لأنه سرق مفاتيح محل شفاعات، لتدبير خطة سرقة خزنتها.

وتبدأ سلوى "بسنت شوقي" في الحديث مع إمام بأسلوب غير لائق بسبب تغيره عليها، وعدم تجاوبه معها، واهمالها في الأيام الماضية.

ويحاول ابن المعلم سلامة سرقة شفاعات "غادة عبد الرازق"، ولكن سيد "عمرو وهبة يكون يخبرها بالأمر وتنتظره هي والعاملين معها داخل المعرض ويتم القبض عليه.

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