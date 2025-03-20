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حوادث

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 14 تاجر مخدرات و54 سلاحا ناريا

حملة أمنية فى أسيوط
حملة أمنية فى أسيوط تضبط 14 تاجر مخدرات و54 سلاح ناري

 شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 11  قضية جلب مواد مخدرة  ضُبط خلالها  أكثر من 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرامات من مخدر الشابو – وكمية من الأقراص المخدرة بحوزة 14 متهما "لـ 6 منهم معلومات جنائية".

 

كما تم ضبط 54 قطعة سلاح نارى “بدون ترخيص” عبارة عن 21 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 14 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 51 متهما "لــ 20 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 529 حكما قضائيا متنوعا.

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