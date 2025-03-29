خطة أمن الجيزة لتأمين احتفالات عيد الفطر

تستعد مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتجهيز المساجد والساحات التي ستقام بها شعائر صلاة العيد، وذلك من خلال خطة أمنية محكمة شملت تكثيف حملات التموين على محلات بيع المواد الغذائية وانتشار مكثف من الشرطة النسائية والضباط بأماكن المتنزهات والحدائق وأماكن السينما والمسارح، وشن حملات النظافة والتعقيم داخل المساجد استعدادًا لاستقبال المصلين.

وتوضح "فيتو" في السطور التالية أماكن أكبر الساحات التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة الجيزة، علمًا بأن موعد صلاة العيد بالمحافظة سيكون في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

-ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

-ساحة مسجد الحصري في أكتوبر.

-ساحة خاتم المرسلين في العمرانية.

-ساحة مسجد الحمد في هضبة الأهرام.

-ساحة المجمع الإسلامي في الشيخ زايد.

-ساحة مسجد السيدة خديجة غرب سوميد في أكتوبر.

-ساحة مسجد الخلفاء الراشدين بالحي الرابع في أكتوبر.

واستعدت مديرية الأوقاف لاستقبال العيد، بتخصيص إمام أساسى وإمام احتياطي لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطي بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافٍ وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

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