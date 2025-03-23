الأحد 23 مارس 2025
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تكثيف حملات الرقابة على سيارات السرفيس بالجيزة قبل عيد الفطر

حملات الرقابة على
حملات الرقابة على سيارات السرفيس بالجيزة، فيتو
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 وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مسئولي جهاز السرفيس والنقل الجماعي بتكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني لمتابعة حركة سيارات السرفيس بمختلف خطوط السير، في إطار استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف الحضارية ومتابعة انتظام حركة المركبات، مع تعزيز التواجد الميداني على المحاور والطرق الرئيسية التي تربط محافظة الجيزة بالمحافظات المجاورة، لضمان انسيابية حركة المواطنين خلال فترة العيد.

حملات مكثفة لضبط المخالفات

وكشف جهاز السرفيس والنقل الجماعي عن تنفيذ 30 حملة تفتيشية مكثفة على مدار الأيام الماضية، استهدفت عددًا من الشوارع والميادين الرئيسية، من بينها:

المنيب، المتانيا، العياط، شارع البحر الأعظم، ربيع الجيزي، نكلا، منشأة القناطر، فيصل، الكيت كات، الوراق، خاتم المرسلين، نزلة كوبري العمرانية، ترسا، الطالبية، الرماية، مشعل، مصر أسيوط الزراعي، المنصورية، كرداسة.


ضبط مخالفات مرورية وإجراءات حاسمة

وأسفرت الحملات عن ضبط 340 مخالفة متنوعة، شملت تقطيع خطوط السير، عدم الالتزام بالأجرة المحددة، الوقوف العشوائي خارج المواقف الرسمية، كما تم حجز 10 سيارات تبين أن تراخيصها منتهية.


متابعة مستمرة لضمان التزام السائقين

ووجه محافظ الجيزة بضرورة استمرار الحملات الرقابية خلال فترة العيد لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة وتوفير العدد الكافي من السيارات على خطوط النقل بين الجيزة والمحافظات المجاورة مثل بني سويف، المنيا، والوسطى.

وأكد المهندس عادل النجار على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها التأثير على راحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي حال وجود أي شكاوى أو مخالفات، دعت محافظة الجيزة المواطنين إلى التواصل عبر الخط الساخن 16064، لتقديم البلاغات والمقترحات، مع التأكيد على سرعة التعامل مع الشكاوى لضمان راحة وسلامة المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

 

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