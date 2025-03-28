الجمعة 28 مارس 2025
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استعدادات مكثفة بالجيزة لاستقبال عيد الفطر 2025

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

 أعلن محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمرافق الصحية بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك 2025، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والتعامل مع أي حالات طارئة أو مرضية خلال فترة العيد.

 

إجراءات استباقية لضمان سلامة المواطنين

 وأكد المحافظ أن مديرية الشؤون الصحية وضعت خطة وقائية وعلاجية بدأت منذ 16 مارس 2025، تشمل:

زيادة أعداد الأطباء النوبتجيات في الأقسام الحرجة والطوارئ.

توفير أسرة إضافية في أقسام الجراحة العامة، العظام، الرعاية المركزة، والحروق.

مرور دوري على مصانع الحلوى وأماكن تخزين وعرض الأسماك المملحة والمدخنة والطازجة لضمان جودتها.

تنظيم حملات رقابية بالتعاون مع مباحث التموين لمداهمة المصانع غير المرخصة ومصادرة المنتجات غير الصالحة.

تشغيل غرفة عمليات وقائية على مدار 24 ساعة لمتابعة التقارير الطبية وشكاوى المواطنين.


تشديد الرقابة الصحية خلال العيد

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف فرق التفتيش الوقائي بالعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، مع تكثيف المرور على المنتزهات والحدائق والملاهي والأسواق لرصد أي مخالفات صحية، والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الملتزمين، و1785 منشأة غذائية منذ بداية رمضان، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية.


رفع جاهزية المستشفيات والطوارئ

وأكد المحافظ أن جميع مستشفيات الحميات والاستقبال والطوارئ في حالة تأهب قصوى، مع توفير الأدوية والمحاليل الطبية والمستلزمات الطارئة بكميات كافية، والتنسيق مع مرفق الإسعاف وغرفة الطوارئ للتدخل الفوري في الحالات الحرجة، وتأمين كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته لضمان الاستجابة السريعة لأي طوارئ، ومراجعة جاهزية المعدات الطبية، المصاعد، شبكات الغازات، والمولدات لضمان كفاءتها.

وأكدت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، أنه تم تجهيز فرق انتشار سريع لدعم المحافظة والمحافظات المجاورة عند الحاجة، مع التأكيد على زيادة عدد الأطباء في الأقسام الحرجة والطوارئ، وضمان جاهزية كافة الأجهزة الطبية في أقسام العناية المركزة والطوارئ، والتنسيق لنقل المستلزمات الطبية والأدوية بين المحافظات عند الضرورة.

واختتم المحافظ بتأكيده على أن المنظومة الصحية تعمل بكامل طاقتها خلال العيد لضمان رعاية صحية آمنة وفعالة، داعيًا المواطنين إلى اتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم خلال الاحتفالات.

 

 

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