ربة منزل تطلب الخلع بعد 4 أشهر من الزواج: زوجي يتهرب من حقوقي الشرعية

تقدّمت سيدة (22 عامًا) بـ دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بزنانيري في القاهرة، بعد 4 أشهر فقط من زواجهما، مُبررة ذلك بـ"عدم إعطائها حقوقها الشرعية".

الزوجة: من الليلة الأولى كان يهرب مني

وكشفت الزوجة في دعواها أن زواجها جاء بعد خطوبة استمرت شهرين، وكانت تتوقع بداية مستقرة، لكنها فوجئت بسلوك زوجها منذ الليلة الأولى، حيث قالت: "ظننت في البداية أنه متوتر أو غير معتاد على الحياة الزوجية، لكني اكتشفت لاحقًا أن هذا نمط حياته. كان يختلق الأعذار كل ليلة، وأحيانًا يدخل الغرفة ليبدّل ملابسه ثم يختفي، لأجده نائمًا في غرفة أخرى".

وأضافت بحزن: "أشعر أنني متزوجة فقط على الورق. حتى عندما نجلس معًا، ينشغل بالهاتف أو يكون غائبًا عني. وعند موعد النوم، يختفي وكأنه غير موجود".

بعد محاولات متكررة للحوار دون جدوى، وجدت الشابة نفسها تعيش في "وضع غير طبيعي"، مما دفعها لاتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء وأكدت أنها طالبت بالخلع بعد أن تأكدت أن زوجها لا ينوي تغيير سلوكه، مما جعل الحياة المشتركة مستحيلة.

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