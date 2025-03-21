أبرز الإجراءات القانونية لإقامة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة

ترصد فيتو لقرائها، شروط ايقاع الطلاق وأبرز الإجراءات القانونية حال عدم إعلانك به، والأوراق المطلوبة وفقا لقانون الأحوال الشخصية وإجراءات التقاضي بدعوي طلاق أمام محكمة الأسرة".

الإجراءات القانونية حال عدم إعلان الزوجة بالطلاق..

- تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفى الزوج عن الزوجة، كل طلاق يقع رجعيًا إلا المكمل للثلاث.

- نص القانون 25 لسنة 1929 المعدل الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على لا يقع طلاق السكران والمكره، ولا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه، والطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع واحدة.

- تضم إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ شخصية،وتنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ.

-على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى المختصين خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق.

-تعد الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها، فإذا لم تحضر كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر، على الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة أو من ينوب عنها، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق.

- وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

- من طرق الإثبات لوقوع الطلاق شهادة الشهود ويشترط أن يكون الطلاق وقع أمامهم، وتتم الشهادة فى رفض الزوج إثبات الطلاق عند القاضي بحلف اليمين.

- تشمل طرق الإثبات الإقرار وتكون بحضور الزوج وعدم إنكاره وقوع الطلاق على الزوجة ويقر أمام القاضي أنه قام بتطليق الزوجة، وكذلك حلف اليمين-توجيه اليمين الحاسمة للزوج- فإذا رفض حلف اليمين تعتبر الزوجة طالق.

الأوراق المطلوبة للبدء في إجراءات التقاضي بدعوي طلاق أمام محكمة الأسرة"

-نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج

- نسخة من التوكيل متبوع بصورة كارنيه المحاماة

-نسخة ضوئية عن شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر إن وجد أطفال

- الحصول على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل فى النزاع"

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