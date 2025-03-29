لأول مرة، رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بموريتانيا على موجات الإذاعة المصرية

تستضيف سهرة (ببركة دعاهم) التي تذاع على موجات صوت العرب اليوم السبت، لأول مرة رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الكاتب الصحفي والإعلامي محمد عبد الله الحبيب.

ويتناول رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، في حواره علاقته بوالديه منذ طفولته وحتى الآن، وكيف كانت دعواتهما من أسباب وصوله إلى تقلد أعلى المناصب في الكيانات الإعلامية والثقافية في بلده إلى أن أصبح على رأس أعلى كيان إعلامي فيها.

كما يتطرق الكاتب الصحفي والإعلامي محمد عبد الله الحبيب إلى أبرز المواقف التي يتذكر فيها لجوءه إلى الوالدين لدعمه للوصول إلى هدف معين طوال مشواره الإعلامي الذي تنوع داخل بلده وعلى مستوى دول الوطن العربي.

ويكشف عن رؤيته المستقبلية إعلاميًّا -في الصحافة أو الإذاعة أو التليفزيون أو على وسائل التواصل الاجتماعي- لنشر الوعي بين الأطفال والمراهقين والشباب بأهمية العلاقات القوية مع الوالدين لنيل رضاهما بما يحقق لهم ما يتمنونه في كل مناحي الحياة.



السهرة من إعداد وتقديم د.منال العارف وتذاع في الحادية عشرة والربع مساء السبت.

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