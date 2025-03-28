لماذا يحتاج الطفل لموعد ثابت للنوم يوميا؟ الصحة تجيب

تحرص الأمهات على نوم الأطفال في موعد ثابت كل يوم وعدم سهر الأطفال لساعات متأخرة ليلا.

وكشفت وزارة الصحة عن أسباب حاجة الطفل لموعد نوم ثابت نسبيا

أسباب حاجة الطفل لموعد نوم ثابت نسبيا

وقالت وزارة الصحة إن تثبيت موعد نوم للطفل ضروري وله فوائد متعددة

وأشارت وزارة الصحة إلى أن فوائد موعد ثابت لنوم الطفل هو نموه الصحي وتطوره النفسي والجسدي وتنظيم الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم ودعم نموه العقلي والجسدي.

ووجهت وزارة الصحة نصائح بشأن تنظيم نوم الأطفال في شهر رمضان خاصة الأطفال الذين يصومون في شهر رمضان.

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١- ضرورة حصول الطفل الصائم على قسط كاف من النوم لمساعدة الجسم على التكيف مع الصيام والحفاظ على طاقته طول اليوم.

٢- الحصول على قيلولة خلال اليوم لمساعدته على البقاء نشط جسديًا وعقليًا.

٣- التأكد من حصول الطفل على قسط كاف من النوم ليلًا، والتشجيع على النوم مبكرًا، نظرًا لأن نومه سيتقطع من أجل الاستيقاظ لتناول وجبة السحور.

و في شهر رمضان يقبل الكثير من الأطفال على صيام شهر رمضان حبا في الصوم ورغبة في تقليد الكبار إلا أن ليس كل الأطفال يمكنهم الصيام لما فيه من خطورة على صحتهم.

الأطفال الممنوعون من الصيام في شهر رمضان

كشفت وزارة الصحة عن الأطفال الممنوعين من الصيام في شهر رمضان وهم:

١-الأطفال مرضى السكري

٢-مرضى فقر الدم

٣-أصحاب القصور الكلوي

٤-مرضى الكبد المصاحب بخلل وظائف الكلى

٥-مرضى الذبذبة الأذينية وأمراض القلب الحادة

نصائح لتشجيع الأطفال على صيام شهر رمضان

كما وجهت وزارة الصحة نصائح لتشجيع الأطفال على صيام شهر رمضان.

كيف يصوم الأطفال دون تعب؟

وقالت وزارة الصحة ضرورة اتباع هذه التعليمات حتى يستطيع الطفل صيام رمضان دون تعب أو أضرار بصحتهم.

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١- التحدث مع الطفل في سن السابعة عن كيفية الصيام وفوائده لصحة الجسم.

٢- استقبال رمضان بالزينة والاحتفالات

٣- مشاركة الطفل في العبادات الجماعية البدء بشكل تدريجي، مع إعداد الأطعمة المفضلة للطفل على وجبتي الإفطار والسحور.

٤- الدعم العاطفي ومنح طفل مكافأة عند نجاحه في الصيام لساعات طويلة، لتشجيعه على الاستمرار.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة تناول الأطفال لمنتجات الألبان خلال وجبة السحور مثل الجبنة والزبادي.

متى يجب كسر صيام الطفل

وكشفت وزارة الصحة عن أهم الحالات التي يجب كسر صيام الطفل فيها منها:

١- يجب على الأم مراقبة الحالة الصحية للطفل أثناء صيامه.

٢- في حالة وجود بعض العلامات التي تدل على تعرض الطفل لخطر يجب كسر صيامه وتتمثل في شعوره بخمول واضح أو يعاني من الدوخة أو الصداع أو التعب.

٣- إذا ظهرت على الطفل أعراض النوم المتواصل لساعات طويلة أثناء النهار وهو صائم، يجب كسر صيامه.

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