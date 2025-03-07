الصحة توضح طريقة تقليل الملح بالطعام لمرضى الضغط في رمضان

نصحت وزارة الصحة مرضى الضغط بأهمية تقليل تناول الملح في وجبة الإفطار حتى لا تسبب ارتفاع في ضغط الدم.

طريقتان تساعدان مريض الضغط على تقليل الملح

وقالت وزارة الصحة أن هناك طريقتان تساعدان مريض الضغط على تقليل الملح في رمضان منها:

١- عدم إضافة الملح على الطعام أثناء تحضيره

٢- عدم وضع إناء للملح على طاولة الطعام

وأكدت وزارة الصحة ضرورة التقليل من استخدام الملح للحماية من ارتفاع ضغط الدم

مرضي الضغط

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عن أهم فوائد صيام شهر رمضان مشيرا إلى أن الصيام له العديد من التأثيرات الإيجابية على الصحة الجسدية.

فوائد صيام شهر رمضان

وأضاف أن هذه الفوائد تشمل تحسين عملية التمثيل الغذائي، حيث أنه يمنح الجهاز الهضمي فترة راحة، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وحرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، بالإضافة إلى فقدان الوزن من خلال تقليل السعرات الحرارية اليومية وتحسين التمثيل الغذائي، خاصة إذا تم التحكم في نوعية الطعام وكميته خلال الإفطار والسحور، كما يعزز الصيام صحة القلب من خلال التقليل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما يساهم الصيام في تخلص الجسم من السموم، حيث أنه عندما يتم التوقف عن تناول الطعام لساعات، يبدأ الجسم في استخدام مخزون الجلوكوز ثم يتحول إلى الدهون، مما قد يساعد في التخلص من بعض السموم المتراكمة.

الصيام قد يزيد من إفراز الإندورفين،

كما أوضح "عبدالغفار" أن الصيام له العديد من التأثيرات الإيجابية على الصحة النفسية، من بينها؛ تحسين المزاج، حيث أن الصيام قد يزيد من إفراز الإندورفين، مما يعزز الشعور بالراحة والسعادة.

كما أن الانضباط الذي يتطلبه الصيام يعزز الثقة بالنفس، فضلًا عن تقليل التوتر، حيث أن هناك عددًا من الدراسات تشير إلى أن الصيام قد يقلل من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، خاصة مع الروتين المنتظم والصلاة المرتبطة برمضان.

نصائح لصيام صحي خلال شهر رمضان المبارك

وقدم "عبدالغفار" عددًا من النصائح الهامة للمواطنين لصيام صحي خلال شهر رمضان المبارك، تضمنت؛ شرب 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، وتناول وجبات تحتوي على البروتين (مثل البيض أو الجبن)، الكربوهيدرات المعقدة (كالحبوب الكاملة)، والخضروات، تقليل من الحلويات والمقليات لتفادي الشعور بالثقل، استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من حالات مزمنة، موضحًا أن الصيام يمكن أن يكون مفيدًا جدًا للصحة إذا تم التعامل معه بحكمة.

وتعتمد ألية الصيام على إمتناع الجسم عن تناول الطعام لفترات طويلة فيبدأ الجسم يحصل على الطاقة بالاعتماد على سكر الجلوكوز الموجود في الجسم ويتناوله الصائم خلال وجبة السحور، وعندما ينتهي مخزون السكر في الجسم خلال فترة الصيام يبدا في الاعتماد على السكريات والدهون المخزنة في أنسجة الجسم ويبدا في حرق الدهون والسكريات والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

ووضعت وزارة الصحة المصرية خطة للتوعية الصحية خلال شهر رمضان الكريم لتوعية المواطنين وجميع المرضى بكيفية الصيام بطريقة آمنة وصحية وكذلك الشخص السليم الغير مصاب بأمراض كيف يصوم بصحة.

وزارة الصحة

وأطلقت وزارة الصحة هاشتاج رمضان بصحة، وناشدت المواطنين بمتابعة كل ما ينشر على هاشتاج رمضان بصحة للتوعية الصحية في رمضان.

وجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

- التدخين

- تناول الوجبات غير الصحية

- الأطعمة المليئة بالسكر

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