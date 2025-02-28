الجمعة 28 فبراير 2025
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صحة ومرأة

هل يمكن لمريض الكبد صيام رمضان؟ الصحة توضح

مرضى الكبد في رمضان،
مرضى الكبد في رمضان، فيتو

نصحت وزارة الصحة مرضى الكبد في رمضان بضرورة زيارة الطبيب لمعرفة الموقف الصحي من الصيام لمريض الكبد 

وقال الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة ومكافحة العدوى أن مريض الكبد يمكنه صيام رمضان ولكن بشروط.

مرضى الكبد المسموح لهم بصيام رمضان

وأشارإلى  أن الإنسان السليم غير المصاب بأمراض الكبد فإن الصيام مفيد له، لأنه يعتبر فرصة لتخلص الكبد من مخزونه من الدهون والسكريات، ويزيد من نشاط عملية ترميم خلايا الكبد وتجديد بنائها. 

وجبة الإفطار في رمضان 
وجبة الإفطار في رمضان 

وأكد  أن مريض الكبد الذي يمكنه الصيام يجب أن تكون وظائف الكبد عنده معتدلة

ولفت إلى أن المريض الذي يعاني من التهاب فيروسي مزمن مثل فيروس بي أو  فيروس سي وإذا كان مصابا بتليف بالكبد بدرجة بسيطة يمكنه الصيام وبدون مضاعفات.

وأكد  استشاري أمراض الباطنة الفئات التي لا يجب عليها الصيام من مرضى الكبد هم مرضي الكبد المتقدم وغير المتكافئ ولديهم مضاعفات مثل مرض الاستسقاء أو الغيبوبة الكبدية أو القيء الدموي، لأنهم بحاجة لتلقي الأدوية بشكل منتظم وحالتهم الصحية تستدعي عدم الصوم.

وأكد أنه نظرا لسوء التغذية التي  يعاني منها مرضى الكبد فقد يدخلهم الصيام في خطر الإصابة بنوبات الهبوط الشديدة في السكر التي قد تهدد حياتهم. 

ونصح مرضى الكبد الدهني بأهمية الصيام لهم لأنه يمكنهم من التخلص من الوزن الزائد ويساعدهم في التحكم في السكر وتقليل تناول الدهون والنشويات.

نصائح لمرضى الكبد بالابتعاد عن الأغذية المالحة

ووجه المعهد القومي للكبد نصائح لمرضى الكبد بالابتعاد عن الأغذية التي تحتوي على مواد حافظة هذا بالإضافة إلى عدم استخدام كميات كبيرة من الملح وكذلك الحفاظ على الوزن المعتدل والابتعاد عن السمنة، مؤكدًا ان كل هذه تعد عوامل خطر على مرضى الكبد والتي يمكن ان تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

الأكل الممنوع على مرضى الكبد في رمضان

وأضاف أنه يوجد عدد من الأطعمة التي تكون سببًا لحدوث العديد من المشاكل لمرضى الكبد، منها؛ ذات التوابل الكثيرة والحريفة والقهوة والمياه الغازية قد تكون سبب إزعاج كبير لمرضى الكبد وكذلك الجهاز الهضمي.

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وأشار المعهد القومي للكبد الى إنه في حالة وجود دهون أو التهابات بسيطة على الكبد لا يوجد مانع من الصيام 

وأكد أن مرضى تليف الكبد المتقدم وكذلك مرضى أورام الكبد يمنع عليهم الصيام نهائيًّا.

وحذر من أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطى الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.

2- اعتاد المصريون على تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندى، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.

3- شرب الكركدية بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.

4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر على الهضم ويؤدي للشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.

5- تحمير الأطعمة سواء الدواجن أو اللحوم واستخدام السمن البلدي بكثرة وهو خطر على مرضى زيادة دهون الدم والكوليسترول ويعرض كبار السن للخطر أو مرضى تصلب الشرايين.

6- كثرة تناول المصريون للمخللات والمقبلات التي تملأ الشوارع، حيث تؤثر على وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم العالى والتهاب جدار المعدة.
 

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