أطعمة تساعد في الحصول على نوم هادئ

يعد النوم الجيد من الأساسيات التي تساهم في الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، ومع ذلك يعاني الكثيرين من صعوبة في الحصول على نوم هادئ ومريح، بسبب العوامل المختلفة مثل التوتر، القلق، أو نمط الحياة غير الصحي.



ومن بين العوامل التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نوعية النوم هو النظام الغذائي. فبعض الأطعمة تحتوي على مكونات طبيعية تساعد في تحسين جودة النوم والاسترخاء.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إن النظام الغذائي، يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين نوعية النوم، حيث تساعد بعض الأطعمة على تهدئة الجسم والعقل، وتنظيم هرمونات النوم مثل الميلاتونين والسيروتونين.





وأضافت الدكتورة مروة، أنه من خلال إدخال بعض الأطعمة المهدئة في وجباتك اليومية، يمكن تعزيز فرص الحصول على نوم هادئ وعميق. بالإضافة إلى ذلك، يساهم شرب بعض المشروبات في تحسين الاسترخاء.



أطعمة تساعدك على النوم الهادئ الجيد

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، مجموعة من الأطعمة التي تساهم في تعزيز النوم الهادئ.

أطعمة قبل النوم

1. الموز

يعتبر الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي معادن تساهم في استرخاء العضلات وتحسين وظائف الأعصاب، مما يساعد الجسم على الاسترخاء قبل النوم. يحتوي الموز أيضًا على التربتوفان، وهو حمض أميني يساهم في إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونات تنظيم النوم والمزاج. لذلك، يعتبر الموز خيارًا مثاليًا قبل النوم.



2. اللوز

اللوز من المكسرات التي تحتوي على مستويات عالية من المغنيسيوم، الذي له دور فعال في تحسين النوم من خلال تعزيز الاسترخاء وتقليل مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) في الجسم. يمكن تناول حفنة من اللوز كوجبة خفيفة قبل النوم للحصول على فوائد تحسين نوعية النوم.

3. الكرز

الكرز، وبخاصة الكرز الحامض، هو مصدر طبيعي للميلاتونين، الهرمون الذي ينظم دورة النوم واليقظة. عند تناول الكرز قبل النوم، يمكن أن يساعد في تحفيز النوم العميق والمريح. تشير الدراسات إلى أن تناول عصير الكرز الحامض يمكن أن يحسن من مدة وجودة النوم، ويعزز قدرة الجسم على الاسترخاء.

4. الحليب

يعتبر الحليب مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، وهو معدن يساعد في معالجة التربتوفان وتحويله إلى سيروتونين، الذي يعمل على تهدئة الجسم وتحفيز النوم. لذلك، يعد شرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم من العادات الجيدة التي يمكن أن تساعد في تحسين نوعية النوم.

5. الشوفان

يحتوي الشوفان على مستويات عالية من الكربوهيدرات المعقدة، والتي تعمل على زيادة إنتاج السيروتونين في الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشوفان على نسبة جيدة من الميلاتونين الذي يساعد في تنظيم النوم. يمكن تناول الشوفان مع الحليب أو مع بعض الفواكه الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، لتكوين وجبة مغذية ومريحة قبل النوم.

النوم الهاديء

6. الديك الرومي

يحتوي الديك الرومي على كميات كبيرة من التربتوفان، الذي يساعد في زيادة مستوى السيروتونين والميلاتونين في الدماغ، ما يعزز من قدرة الجسم على النوم العميق. لذلك، يعتبر تناول الديك الرومي جزءًا من وجبة العشاء خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يعانون من صعوبة في النوم.

7. النعناع

يُعتبر النعناع من الأعشاب المهدئة التي تحتوي على خصائص تساعد في استرخاء العضلات والتخفيف من التوتر والقلق. يمكن شرب كوب من شاي النعناع الدافئ قبل النوم لتعزيز الشعور بالهدوء والاسترخاء، وبالتالي تحسين نوعية النوم.

8. السبانخ

السبانخ هي أحد الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والفولات، اللذان يسهمان في تحسين نوعية النوم. يعمل المغنيسيوم على تحسين وظائف الأعصاب والعضلات، في حين يساعد الفولات في تحسين مستوى السيروتونين والميلاتونين في الدماغ. يمكن تناول السبانخ مع الوجبات اليومية لتعزيز النوم الهادئ.

9. الزبيب

الزبيب هو مصدر جيد للميلاتونين الذي يساعد في تنظيم دورة النوم. كما يحتوي الزبيب أيضًا على البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذان يلعبان دورًا في تهدئة الجسم وتعزيز الاسترخاء. يمكن تناول الزبيب كوجبة خفيفة قبل النوم للمساعدة في الحصول على نوم هادئ.

10. اللبن الزبادي

اللبن الزبادي هو مصدر جيد للبروبيوتيك، الذي يساعد في تحسين صحة الأمعاء ويعزز من إفراز السيروتونين في الدماغ. كما يحتوي الزبادي على الكالسيوم، الذي يدعم إنتاج الميلاتونين ويساعد على تنظيم النوم. يمكن تناول الزبادي مع العسل أو الفواكه الطبيعية كوجبة خفيفة قبل النوم.

11. الأفوكادو

الأفوكادو هو مصدر ممتاز للدهون الصحية والأحماض الدهنية الأساسية، بالإضافة إلى احتوائه على المغنيسيوم الذي يساهم في الاسترخاء وتقليل التوتر. يحتوي أيضًا على فيتامين B6، الذي له دور في تعزيز إنتاج الميلاتونين في الجسم. يمكن تناول الأفوكادو كجزء من وجبة العشاء لتعزيز النوم.

12. الزيوت العطرية

بينما تعتبر الزيوت العطرية مثل زيت اللافندر وزيت البابونج من العوامل التي يمكن أن تساعد في تعزيز النوم، إلا أن بعض الزيوت العطرية التي يتم استنشاقها قبل النوم يمكن أن تساهم في الاسترخاء. يمكن استخدام هذه الزيوت عبر أجهزة التبخير أو وضع بضع قطرات منها في حمام دافئ، مما يساعد في تخفيف التوتر وتوفير بيئة هادئة للنوم.

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