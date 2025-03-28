تفاصيل ما حدث بقاع البحر، فيديو جديد للحظة غرق الغواصة سندباد بالغردقة

نشرت وسائل إعلام روسية، اليوم، مقطع فيديو يظهر لحظة غرق الغواصة سندباد في مدينة الغردقة، التي كان على متنها 45 سائحا، وراح ضحية الحادث 6 سياح روس.

تفاصيل جديدة عن غرق الغواصة سندباد فى الغردقة

وحسب شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية، فإن الغواصة سندباد الغارقة في الغردقة أمضت تحت الماء 45 دقيقة، قبل أن يفقد قبطانها السيطرة عليها وتصطدم بالشعاب المرجانية.

وكانت القنصلية الروسية في الغردقة، قد أعلنت أن 7 من المواطنين الروس بين مصابي حادث غرق غواصة "السندباد" السياحية يتلقون العلاج في مستشفيات الغردقة.

وقالت القنصلية الروسية في الغردقة، إنه من بين المصابين في حادث غرق الغواصة 5 أطفال، ولكن حالتهم الصحية لا تدعو للقلق، بناء على تقاريرهم الطبية.

القنصلية الروسية في الغردقة تقدم التعازي لأسر الضحايا

وقدمت القنصلية الروسية، خالص التعازي لأقارب وأصدقاء 6 مواطنين روس لقوا مصرعهم إثر حادث غرق الغواصة الغارقة بمدينة الغردقة.

تعود تفاصيل الواقعة حين ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، يفيد بتعرض غواصة سياحية للغرق على متنها 50 راكبًا من جنسيات مختلفة: 5 مصريين “طاقم الغواصة”، و45 من جنسيات مختلفة ما بين روسي وهندي ونرويجي وسويدي.

وتم نقل 29 مصابًا إلى المستشفيات، منهم 6 حالات وفاة من الأجانب “روس الجنسية”، وعودة باقي الناجين إلى فنادق إقامتهم بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا يوجد مفقودون.

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